Пятница, 11 Марта 2022 12:09

АрмИнфо.Санкции Запада, введенные против России на волне украинских событий, ударили и по российским союзникам по Евразийскому экономическому пространству, однако вместе страны - члены союза вполне способны купировать негативные последствия рестрикций. Такое мнение в интервью "Известиям" высказал заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин.

"Санкции против России не просто рикошетом, а, наверное, кувалдой ударяют и по нашим союзникам, ближайшим экономическим и торговым партнерам на евразийском пространстве", - признал дипломат.

Вместе с тем он подчеркнул, что тема санкций и их купирования присутствовала в евразийской повестке уже долгое время, и у ЕАЭС есть целая масса инструментов, чтобы несколько нивелировать негативный эффект - в частности, расчеты в нацвалютах и возможности привлечения региональных банков развития для финансирования.

"Мне трудно представить, кто заместит Россию на рынках ЕАЭС, с учетом того что у нас свободное движение товаров, услуг, капиталов, рабочей силы. Конечно, разворот к Евразии был неминуем, и мы это поняли уже давно. При этом под Евразией мы понимаем не только членов ЕЭАС, но и более широкое пространство вокруг нас - АТР. И, конечно, это большой ресурс для восстановления того ущерба, который наносится и будет наноситься нашими западными партнерами", - отметил Александр Панкин.

Он добавил, что многие из планов сотрудничества в рамках ЕАЭС, которые были положены на бумагу и снабжены дорожными картами и перечнем действий, "будут усиленно и ускоренно осуществляться в условиях неимоверного санкционного давления на нас".

Отметим, что объявление в феврале 2022 года президентом РФ Владимиром Путиным специальной военной операцией в Донбассе, вызвало новый виток санкций со стороны Евросоюза, Великобритании, США и Канады в отношении Москвы.

США объявили, что ввели крупнейшие в истории санкции в сфере торговли, нацеленные на то, чтобы лишить такие секторы российской промышленности, как оборонно- промышленный комплекс (ОПК), самолетостроение и судостроение, важнейших технологических элементов. В то же время финансовые и технологические секторальные ограничения Евросоюза затронули 64 ключевые структуры России, в том числе Администрацию президента, Минобороны, Службу внешней разведки, компании военно- промышленного, энергетического, авиастроительного и финансового секторов.

Санкции введены против "Оборонпрома" и "Рособоронэкспорта", крупных промышленных компаний "Сухой" и "Туполев", ракетно-космического центра "Прогресс", организаций "Калашников", "Ростех", "Алмаз-Антей", "Уралвагонзавод", РЖД, "КамАЗ", "Совкомфлот", "Севмаш", "Ростех-Азимут", а также Объединенной судостроительной корпорации и других. В общей сложности список состоит из 113 российских юрлиц. Также ЕС запретил поставки в Россию высокотехнологической продукции, в частности систем связи, электроники, полупроводников, авиационных и космических компонентов. Кроме того, был введен запрет на страхование и техническое обслуживание товаров, связанных с этими отраслями. Южная Корея 28 февраля приняла решение о запрете экспорта стратегических материалов в Россию.