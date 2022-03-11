Пятница, 11 Марта 2022 12:06

АрмИнфо. В последние дни, пользуясь случаем, из-за чрезмерно занятой ситуации мира и особенно России вокруг Украины, резко усилились провокации и угрозы со стороны Азербайджана в отношении мирного населения Арцаха. Об этом сообщил госминистр Арцаха Артак Бегларян.

Он обратил внимание на то, что уже длительное время ВС Азербайджана стрельбой и другими средствами препятствуют сельскохозяйственным работам на полях у линии фронта.

"На протяжении нескольких дней в направлении наших населенных пунктов стреляют также из оружия крупного калибра, а вчера в селе Храморт минометом ранили 50-летнего Сурена Багряна, выполняющего сельскохозяйственную- работу во дворе своего дома.

В ночь на 8 марта на территории, находящейся под их контролем взорвался единственный газопровод поступающий в Арцах, и они до сих пор не позволяют российским миротворцам и нашим представителям подойти к трубе и восстановить газоснабжение.

С помощью российских миротворцев продолжаем переговоры по мирному урегулированию проблем. В то же время мы предпринимаем меры предосторожности для обеспечения безопасности нашего населения", - отметил Бегларян.

Отметим, что противник с конца прошлой недели систематически нарушает режим прекращения огня, в том числе и из минометов. Мишенью азербайджанской агрессии являются мирные жители. 10 марта житель села Храморт получил ранение в саду собственного дома, при осуществлении сельхозработ. Более того, в результате провокационных действий ВС Азербайджана жители Арцаха вот уже четвертые сутки лишены газа, более того наблюдаются перебои в электроснабжении из-за перегрузок в сети. ВС Азербайджана чинят препятствия в ремонте газопровода. Есть мнение, что противник умышлено подорвал газопровод.