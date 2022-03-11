Пятница, 11 Марта 2022 12:05

АрмИнфо.Вооруженные силы Азербайджана применили минометы в направлении села Хнапат, а в Тагаварде через громкоговоритель прозвучали призывы покинуть село. Об этом сообщает полиция МВД Нагорного Карабаха.

Согласно ведомству, 11 марта, около 10:20, азербайджанская сторона произвела два выстрела по предварительным данным из 120-мм минометов в направлении школы села Хнапат Аскеранского района. Жертв нет.

"А в окрестностях села Тагавард Мартунинского района с азербайджанских позиций в данный момент по громкоговорителям звучат угрозы покинуть село. В райотделе полиции Арцаха готовятся материалы по данному поводу", - говорится в сообщении полиции МВД НКР.

Отметим, что противник с конца прошлой недели систематически нарушает режим прекращения огня, в том числе и из минометов. Мишенью азербайджанской агрессии являются мирные жители. 10 марта житель села Храморт получил ранение в саду собственного дома, при осуществлении сельхозработ. Более того, в результате провокационных действий ВС Азербайджана жители Арцаха вот уже четвертые сутки лишены газа, более того наблюдаются перебои в электроснабжении из-за перегрузок в сети. ВС Азербайджана чинят препятствия в ремонте газопровода.