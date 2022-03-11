Пятница, 11 Марта 2022 11:46

АрмИнфо. На территории Армении есть закрытее и труднопроходимые дороги. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Армении.

Согласно ведомству, перевал Варденяц закрыт для проезда всех видов транспортных средств, закрыт для проезда также участок дороги ведущий от высокогорной воздушной теологической станции "Амберд" к крепости Амберд и озеру Кари. Затруднен проезд по участку дороги Джаджур-Кети. В Тавушской, Ширакской, Арагацотнской и Лорийской областях идет снег. Кроме того, МЧС Армении со ссылкой на коллег из департамента по ЧС МВД Грузии и центра кризисного управления МЧС РФ по Северной Осетии сообщает, что военно- грузинская дорога, ведущая на КПП "Верхний Ларс" вновь закрыта для проезда всех видом транспортных средств. На КПП с российской стороны скопилось около 217 машин.