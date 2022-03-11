Пятница, 11 Марта 2022 11:25

АрмИнфо.Палата представителей и Сенат согласились направить 45 миллионов долларов в виде помощи США в Армению и 2 миллиона долларов в виде помощи в разминировании Арцаха в рамках законопроекта об иностранной помощи на 2022 финансовый год (FY22), принятого на этой неделе Палатой представителей США. Об этом сообщает пресс-служба Армянского национального комитета Америки (ANCA).

Так, согласно ANCA, масштабная мера ассигнований также требует отчета с оценкой возможности дополнительных атак на Арцах (Нагорный Карабах) со стороны страны Южного Кавказа и дополнительного надзора за тем, как используются средства для Армении и Азербайджана.

В законопроекте об иностранной помощи в 22 финансовом году указывается, что не позднее чем через 90 дней после даты вступления в силу этого закона директор национальной разведки, в соответствии с защитой источников и методов разведки, должен представить в соответствующие комитеты Конгресса отчет с оценкой вероятность того, что страна Южного Кавказа предпримет военные действия против другой страны (в том числе в Нагорном Карабахе или любой другой спорной территории). Такой отчет должен включать указание по части стратегического баланса в регионе, в том числе в отношении наступательных военных возможностей каждой страны Южного Кавказа (Армения, Азербайджан и Грузия).

В отчете, сопровождающем законопроект об иностранной помощи на 22 финансовый год, говорится, что до первоначального выделения средств, выделенных в соответствии с разделом IV Закона о помощи Армении и Азербайджану, государственный секретарь должен проконсультироваться с комитетами по ассигнованиям относительно предлагаемого использования таких средств. Это будет включать и особый надзор за военным финансированием США Азербайджана, который был предметом отчета Счетной палаты правительства (GAO), запрошенного председателем сенатского комитета по международным отношениям Бобом Менендесом. Напоминается, что этот запрос показал, что Государственный департамент последовательно не проинформировать Конгресс о влиянии помощи Баку на сумму более 164 миллионов долларов на военный баланс между Азербайджаном и Арменией.