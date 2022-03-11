Пятница, 11 Марта 2022 11:15

АрмИнфо. Вице-спикер НС, и.о. председателя парламента Армении Акоп Аршакян принял делегацию, возглавляемую представителем ОБСЕ по вопросам свободы прессы Терезой Рибейро.

Как сообщает пресс-служба НС РА, на встрече Аршакян поздравил Терезу Рибейро с избранием на столь ответственный пост в ОБСЕ. По словам вице-спикера НС, после бархатной революции 2018 г. Армения вышла на новый уровень в сфере свободы слова и печати, но многое еще предстоит сделать.

"Этот процесс довольно сложный, но мы полны решимости преодолеть все препятствия и барьеры, чтобы свобода слова и прессы в Армении соответствовала самым высоким европейским стандартам", - заметил он.

Аршакян коснувшись региональных вопросов, подчеркнул, что Азербайджан пытается представить себя международному сообществу миролюбивым народом и государством, продолжая при этом свою агрессивную риторику и ненависть к Армении и армянам. Он осудил отказ Азербайджана освободить армянских военнопленных и других задержанных, и обратил внимание6 на тот факт, что азербайджанские вооруженные силы продолжают находиться на суверенной территории РА.

"Мы также сталкиваемся со многими фактами и эпизодами уничтожения армянских религиозных и историко-культурных памятников. Это часть политики уничтожения коренного армянского населения Нагорного Карабаха", - подчеркнул Аршакян.

Вице-спикер НС обратил внимание гостей на то, что во время войны журналисты также стали мишенью азербайджанских вооруженных сил во время исполнения своих профессиональных обязанностей. По словам Аршакяна, такой преднамеренный акт был направлен на недопущение регистрации военных преступлений азербайджанской армии и представление их международному сообществу. В этом контексте вице-спикер парламента высоко оценил реакцию Терезы Рибейро на дело Гранта Динка.

Тереза Рибейро коснулась важности доступа к информации, безопасности ее источников и обеспечения безопасной рабочей среды для журналистов. По ее мнению, политические процессы не должны влиять на медиасреду.

В этом контексте Аршакян подчеркнул, что после революции многие оппозиционные СМИ получили лицензии на деятельность в Армении. Вице-спикер НС подчеркнул, что в стране предприняты шаги по смягчению наблюдавшихся после войны проявлений языка вражды.

Стоит также заметить, что представители правящей силы Армении умолчали о проводимых реформах, которые ограничивают деятельность СМИ в РА. Речь в частности идет о двух поправках, утвержденных парламентом Армении в 2021 году по части свободы слова и печати. Первая предусматривает пятикратное увеличение штрафа за "оскорбление и клевету" и вторая запрещает изданиям, цитировать источники, сайты в интернете и аккаунты в социальных сетях, чьи владельцы публично не известны. За нарушение этого пункта грозит штраф до 500 тысяч драм (1 тысяча долларов США).