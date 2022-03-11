Пятница, 11 Марта 2022 10:32

АрмИнфо. На армяно-грузинской границе в 15 км на северо-восток от села Бавра произошло очередное землетрясение магнитудой в 2.6.

Как сообщает пресс-служба МЧС РА, сейсмическими службами ведомства подземные толчки были зафиксированы 10 марта в 21:26 часов по местному времени. Очаг залегал на глубине 10 км. Сила подземных толчков в эпицентре составила 3-4 балла.

Землетрясение в 3 бала ощущалось в населенных пунктах Бавра и Сарагюх Ширакской области РА, и 2-3 бала в городе Ташир и селах Мецаван и Сарчапет Лорийской области.