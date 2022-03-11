Пятница, 11 Марта 2022 10:29

АрмИнфо.IDBank и Idram подвели итоги очередной программы инициативы «Сила одного драма»․ Вся сумма, собранная за январь и февраль – 9 808 684 драмов, была переведена в благотворительный фонд «Город улыбок».

По словам директора Idram-а Арсена Кденяна, это очередная программа поддержки IDBank-а и Idram-а детям с опасными для жизни заболеваниями. Компании направили собранную в течение января и февраля сумму в сферу здравоохранения. «Мы очень заботимся о здоровье детей и призываем наших клиентов еще активнее совершать платежи через систему Idram. Напомню, что клиенты не платят ни копейки больше: IDBank и Idram переводят «один драм» за каждый платеж клиентов», - сказал Арсен Кденян.

Компании также объявили имя следующего бенефициара. В марте и апреле «Сила одного драма» будет направлена на экологическую некоммерческую организацию «My Forest Armenia» на решение жизненно важного вопроса с точки зрения экологии нашего государства и всей нашей планеты в целом. «My Forest Armenia» был основан в 2019 году с целью увеличения лесного покрова Армении за счет посадки деревьев и мероприятий по уходу. За 2,5 года своей деятельности организация облесила около 150 га, посадив более 385 000 деревьев в Лори и Тавуше.

«Хорошо, когда люди сажают отдельные деревья, но когда миллионы деревьев собираются вместе и становятся лесом, их сила умножается, потому что леса – это невероятно сложные системы, которые помогают бороться с опустыниванием и деградацией земель Армении, приумножают водные ресурсы, сохраняют биоразнообразие и многое другое», — сказал основатель организации Андре Гумушджян. По его словам, в этом году организация посадит более 400 000 деревьев, используя только эндемичные виды Армении - дуб, сосну, дикую грушу, ясень, клен, а также ряд видов кустарников, поскольку они важны для обеспечения богатой экосистемы.

По словам Татевик Вардеванян, руководителя отдела по коммуникациям IDBank-а, защита окружающей среды является одним из ключевых направлений программ корпоративной социальной ответственности IDBank-а и Idram-а. «Теперь у нас есть отличная возможность вместе с нашими клиентами и пользователями внести свой вклад в решение насущной проблемы. Леса — это легкие нашей планеты, поэтому создание и восстановление лесов всегда должно быть в центре нашего внимания», — говорит Татевик Вардеванян.

Если вы хотите стать послом доброй воли «Силы одного драма», все, что вам нужно сделать, это совершить платеж через приложение Idram&IDBank, онлайн-платформы Idram.am и IDBanking.am, а терминалы обеих компаний. С помощью приложения Idram&IDBank можно совершать платежи в более чем 8300 торговых точках, в 750 интернет-магазинах, а также за все услуги, доступные в системе.