Пятница, 11 Марта 2022 10:26

АрмИнфо.Ардшинбанк улучшил условия предоставления кредитов под залог недвижимости. Кредит можно получить на следующих условиях:

без анализа доходов заемщика

до 80% от рыночной стоимости залога

cрок погашения кредита до 15 лет

срок погашения материнской суммы кредита с льготным периодом до 24 месяцев

возможность отсрочки платежей по кредиту до 6 месяцев (кредитные каникулы)

годовая номинальная процентная ставка: от 13,5% в драмах РА, 11,5% в долларах США, 10,5% в евро

годовая фактическая процентная ставка: 12,9% - 23%

в случае оформления страхового полиса процентная ставка кредита будет снижена на 1%

кредит может быть выдан единовременно или по частям в течение 1 года

предварительное решение о выдаче кредита принимается за 5 минут.

Банк предлагает рефинансирование кредитов, взятых под залог недвижимости в других банках и/или кредитных организациях без комиссии и по сниженной процентной ставке, по желанию клиента возможно объединение неработающих кредитов.

Кредитом могут воспользоваться физические лица, проживающие в Республике Армения или республике Арцах, достигшие 21 года, которые:

являются владельцами недвижимости и / или

являются заемщиками в других банках или кредитных организациях РА и имеют достаточную кредитную историю.

Более подробную информацию о кредитах под залог недвижимости можно найти на сайте Банка по ссылке https://bit.ly/3CxSxQH или позвонив в круглосуточный колл-центр Банка по телефону 012222222.

Следует отметить, что в 2022 год Ардшинбанк вступил с активами в размере 2 миллиардов долларов, что составляет около 15% ВВП Армении. Собственный капитал банка превысил 200 миллионов долларов. Филиальная сеть Ардшинбанка является одной из крупнейших в банковской системе Армении, в настоящее время она насчитывает 63 действующих филиала, 42 из которых расположены в регионах, 21 – в столице республики. В мае ожидается открытие еще одного филиала Ардшинбанка в Котайкской области.