АрмИнфо.Ардшинбанк улучшил условия предоставления кредитов под залог недвижимости. Кредит можно получить на следующих условиях:
Банк предлагает рефинансирование кредитов, взятых под залог недвижимости в других банках и/или кредитных организациях без комиссии и по сниженной процентной ставке, по желанию клиента возможно объединение неработающих кредитов.
Кредитом могут воспользоваться физические лица, проживающие в Республике Армения или республике Арцах, достигшие 21 года, которые:
Более подробную информацию о кредитах под залог недвижимости можно найти на сайте Банка по ссылке https://bit.ly/3CxSxQH или позвонив в круглосуточный колл-центр Банка по телефону 012222222.
Следует отметить, что в 2022 год Ардшинбанк вступил с активами в размере 2 миллиардов долларов, что составляет около 15% ВВП Армении. Собственный капитал банка превысил 200 миллионов долларов. Филиальная сеть Ардшинбанка является одной из крупнейших в банковской системе Армении, в настоящее время она насчитывает 63 действующих филиала, 42 из которых расположены в регионах, 21 – в столице республики. В мае ожидается открытие еще одного филиала Ардшинбанка в Котайкской области.