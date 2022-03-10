Четверг, 10 Марта 2022 21:07

АрмИнфо. Главы МИД России и Азербайджана обсудили сегодня в Анталии начало процесса делимитации на армяно-азербайджанской границе.

Как сообщили в МИД РФ, в телефонном разговоре стороны коснулись реализации договоренностей, достигнутых между лидерами Армении, Азербайджана и России, в частности, начало делимитации армяно-азербайджанской границы, разблокирование экономических и транспортных связей и решение гуманитарных вопросов.

Согласно сообщению, стороны договорились в кратчайшие сроки отправиться на вторую встречу уровня «3+3», а также обсудить вопросы, связанные с российско-азербайджанским сотрудничеством.