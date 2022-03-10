|Посол Армении рассказал замглавы МИД Грузии о провокационных действиях Баку в отношении мирного населения Нагорного Карабаха
|Чавушоглу: На дипфоруме в Анталье будет обсуждаться и ситуация на Южном Кавказе
|Представитель ОБСЕ назвала шаги, предпринятые правительством Армении для укрепления демократии, воодушевляющими
|Боррель: Любые попытки уничтожить или изменить идентичность объектов наследия в Нагорном Карабахе будут решительно осуждены со стороны ЕС
|Армения и Катар подписали Меморандум о сотрудничестве
|РФ сняла ограничения на авиасообщение с еще восемью странами, в том числе с Арменией: продлены ограничения на полеты на юг России
|Омбудсмен Арцаха: Дислоцированный в НКР российский миротворческий контингент единственный сдерживающий Азербайджан фактор
|Инфоштаб: Власти Арцаха и российские миротворцы принимают меры для скорейшего решения возникших проблем и обеспечения нормальной жизни населения
|ООН готова оказать Армении антикризисное содействие для противостояния создавшейся новой экономической ситуации из-за российско-украинского кризиса
|Глава МИД Азербайджана и генсек ОБСЕ обсудили последние процессы в зоне карабахского конфликта
|В ЕС сказали "да" украинской евроинтеграции, но нет ускоренному членству
|Приборы помогут в борьбе с "недовесом" на заправках Армении
|Прогноз: Баку по призыву Анкары начнет делать шаги, противоречащие отношениям с Москвой
|Замглавы МИД РФ о влиянии санкций Запада на страны ЕАЭС: Они кувалдой ударяют и по нашим союзникам
|Госминистр Арцаха: Азербайджанская сторона до сих пор не позволяет восстановить подачу газа в Арцах
|ВС Азербайджана применили 120 мм минометы в направлении села Хнапат
|Проезд через КПП "Верхний Ларс" и перевал Варденяц вновь закрыт
|Законодательный орган США согласился направить $45 млн в виде помощи Армении и $ 2 млн Арцаху
|За сутки в Армении подтвердилось 128 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровело 350 человек
|Вице-спикер парламента Армении рассказал представителю ОБСЕ об агрессивной риторике Азербайджана
|На армяно-грузинской границе произошло очередное землетрясение
|9 808 684 драмов РА благотворительному фонду «Город улыбок». Известен следующий бенефициар «Силы одного драма»
|Ардшинбанк улучшил условия кредитования под залог недвижимости
|Посол Армении рассказал советнику по нацбезопасности Греции о ситуации на армяно- азербайджанской границе и в Арцахе
|Лавров и Мирзоян обсудили текущую ситуацию в зоне карабахского конфликта
|Лавров и Байрамов обсудили реализацию трехсторонних договоренностей
|Вилен Шатворян: Союз армян Украины полностью поддерживает Украину
|Европарламент принял резолюцию, осуждающую уничтожение культурного наследия в Нагорном Карабахе
|Дашнакцакан: У России есть возможности для предотвращения новых аппетитов Азербайджана в Арцахе
|Глава МИД Армении отправится на Дипломатический форум в Турцию
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Эксперт: В Армению за последние 15 дней прибыло 30 тыс. граждан России
|АРФД: Возможное установление отношений между Ереваном и Анкарой не может происходить за счет неотъемлемых прав Армении, Арцаха и всех армян
|ВС Азербайджана обстреляли трактор в селе Нихичеваник
|Перед посольством США в Ереване прошла акция протеста антинацисткого фронта Армении
|ВТБ (Армения) повышает ставки по вкладам в драмах РА
|Армения отказывается от "нулевой справки" для постановки авто на учет
|СНБ НКР: Сообщения о переброске части миротворческого контингента РФ из Арцаха на Украину не соответствуют действительности
|Беженцы из Азербайджанской ССР, проживающие в областях Армении, будут обеспечены жильем
|Житель Арцаха пострадал в результате вражеского минометного обстрела
|Политик: На постсоветском пространстве идет борьба двух выборов
|Политолог: Пашинян во Франции отражает необходимость поисков Арменией альтернатив
|В Армении объявлен призыв резервистов на тренировочные сборы
|Армения вошла в "Высшую лигу" демократических стран: Пашинян
|В Ереване готовятся к предстоящей поездке Пашиняна в РФ
|Пашинян воздержался от оценки обострения ситуации в Арцахе
|Мирзоян в Париже принял участие в форуме "Амбиции: Франция - Армения"
|Число активных случаев коронавируса в Армении составило 3 937
|Пашинян на встрече с Эммануэлем Макроном и Шарлем Мишелем обсудил ситуацию на армяно-азербайджанской границе и в Арцахе
|После войны Франция выразила политическую волю экономически поддержать Армению - Пашинян
|Противник всю ночь держал под минометным огнем село Храморт
|Сборная Армении - в топ-5 командного зачета греко-римской борьбы на Первенстве Европы U-23
|В Европарламенте обсудят проект резолюции об уничтожении культурного наследия в Нагорном Карабахе
|СНБ Арцаха: Переговоры с азербайджанской стороной по доступу к поврежденному газопроводу продолжаются
|Украинским беженцам можно помочь через официальный сайт "Прихисток"
|В Армении заложили самый высокогорный органический виноградник в мире (Видео)
|Страны ОДКБ выражают глубокую озабоченность в связи с угрозами химического терроризма и твердо заявляют о приверженности миру, свободному от химоружия
|Правительство АР: Контакты между Азербайджаном и Арменией в 2021 году для установления межгосударственных отношений были интенсивными
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|ВС Азербайджана продолжают нарушать режим прекращения огня в направлении Ерасха
|Читать больше
АрмИнфо. Главы МИД России и Азербайджана обсудили сегодня в Анталии начало процесса делимитации на армяно-азербайджанской границе.
Как сообщили в МИД РФ, в телефонном разговоре стороны коснулись реализации договоренностей, достигнутых между лидерами Армении, Азербайджана и России, в частности, начало делимитации армяно-азербайджанской границы, разблокирование экономических и транспортных связей и решение гуманитарных вопросов.
Согласно сообщению, стороны договорились в кратчайшие сроки отправиться на вторую встречу уровня «3+3», а также обсудить вопросы, связанные с российско-азербайджанским сотрудничеством.
|Посол Армении рассказал замглавы МИД Грузии о провокационных действиях Баку в отношении мирного населения Нагорного Карабаха
|Чавушоглу: На дипфоруме в Анталье будет обсуждаться и ситуация на Южном Кавказе
|Представитель ОБСЕ назвала шаги, предпринятые правительством Армении для укрепления демократии, воодушевляющими
|Боррель: Любые попытки уничтожить или изменить идентичность объектов наследия в Нагорном Карабахе будут решительно осуждены со стороны ЕС
|Армения и Катар подписали Меморандум о сотрудничестве
|РФ сняла ограничения на авиасообщение с еще восемью странами, в том числе с Арменией: продлены ограничения на полеты на юг России
|Омбудсмен Арцаха: Дислоцированный в НКР российский миротворческий контингент единственный сдерживающий Азербайджан фактор
|Инфоштаб: Власти Арцаха и российские миротворцы принимают меры для скорейшего решения возникших проблем и обеспечения нормальной жизни населения
|ООН готова оказать Армении антикризисное содействие для противостояния создавшейся новой экономической ситуации из-за российско-украинского кризиса
|Глава МИД Азербайджана и генсек ОБСЕ обсудили последние процессы в зоне карабахского конфликта
|В ЕС сказали "да" украинской евроинтеграции, но нет ускоренному членству
|Приборы помогут в борьбе с "недовесом" на заправках Армении
|Прогноз: Баку по призыву Анкары начнет делать шаги, противоречащие отношениям с Москвой
|Замглавы МИД РФ о влиянии санкций Запада на страны ЕАЭС: Они кувалдой ударяют и по нашим союзникам
|Госминистр Арцаха: Азербайджанская сторона до сих пор не позволяет восстановить подачу газа в Арцах
|ВС Азербайджана применили 120 мм минометы в направлении села Хнапат
|Проезд через КПП "Верхний Ларс" и перевал Варденяц вновь закрыт
|Законодательный орган США согласился направить $45 млн в виде помощи Армении и $ 2 млн Арцаху
|За сутки в Армении подтвердилось 128 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровело 350 человек
|Вице-спикер парламента Армении рассказал представителю ОБСЕ об агрессивной риторике Азербайджана
|На армяно-грузинской границе произошло очередное землетрясение
|9 808 684 драмов РА благотворительному фонду «Город улыбок». Известен следующий бенефициар «Силы одного драма»
|Ардшинбанк улучшил условия кредитования под залог недвижимости
|Посол Армении рассказал советнику по нацбезопасности Греции о ситуации на армяно- азербайджанской границе и в Арцахе
|Лавров и Мирзоян обсудили текущую ситуацию в зоне карабахского конфликта
|Лавров и Байрамов обсудили реализацию трехсторонних договоренностей
|Вилен Шатворян: Союз армян Украины полностью поддерживает Украину
|Европарламент принял резолюцию, осуждающую уничтожение культурного наследия в Нагорном Карабахе
|Дашнакцакан: У России есть возможности для предотвращения новых аппетитов Азербайджана в Арцахе
|Глава МИД Армении отправится на Дипломатический форум в Турцию
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Эксперт: В Армению за последние 15 дней прибыло 30 тыс. граждан России
|АРФД: Возможное установление отношений между Ереваном и Анкарой не может происходить за счет неотъемлемых прав Армении, Арцаха и всех армян
|ВС Азербайджана обстреляли трактор в селе Нихичеваник
|Перед посольством США в Ереване прошла акция протеста антинацисткого фронта Армении
|ВТБ (Армения) повышает ставки по вкладам в драмах РА
|Армения отказывается от "нулевой справки" для постановки авто на учет
|СНБ НКР: Сообщения о переброске части миротворческого контингента РФ из Арцаха на Украину не соответствуют действительности
|Беженцы из Азербайджанской ССР, проживающие в областях Армении, будут обеспечены жильем
|Житель Арцаха пострадал в результате вражеского минометного обстрела
|Политик: На постсоветском пространстве идет борьба двух выборов
|Политолог: Пашинян во Франции отражает необходимость поисков Арменией альтернатив
|В Армении объявлен призыв резервистов на тренировочные сборы
|Армения вошла в "Высшую лигу" демократических стран: Пашинян
|В Ереване готовятся к предстоящей поездке Пашиняна в РФ
|Пашинян воздержался от оценки обострения ситуации в Арцахе
|Мирзоян в Париже принял участие в форуме "Амбиции: Франция - Армения"
|Число активных случаев коронавируса в Армении составило 3 937
|Пашинян на встрече с Эммануэлем Макроном и Шарлем Мишелем обсудил ситуацию на армяно-азербайджанской границе и в Арцахе
|После войны Франция выразила политическую волю экономически поддержать Армению - Пашинян
|Противник всю ночь держал под минометным огнем село Храморт
|Сборная Армении - в топ-5 командного зачета греко-римской борьбы на Первенстве Европы U-23
|В Европарламенте обсудят проект резолюции об уничтожении культурного наследия в Нагорном Карабахе
|СНБ Арцаха: Переговоры с азербайджанской стороной по доступу к поврежденному газопроводу продолжаются
|Украинским беженцам можно помочь через официальный сайт "Прихисток"
|В Армении заложили самый высокогорный органический виноградник в мире (Видео)
|Страны ОДКБ выражают глубокую озабоченность в связи с угрозами химического терроризма и твердо заявляют о приверженности миру, свободному от химоружия
|Правительство АР: Контакты между Азербайджаном и Арменией в 2021 году для установления межгосударственных отношений были интенсивными
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|ВС Азербайджана продолжают нарушать режим прекращения огня в направлении Ерасха
|Читать больше
|Прогноз: Баку по призыву Анкары начнет делать шаги, противоречащие отношениям с Москвой
|Политик: На постсоветском пространстве идет борьба двух выборов
|Политолог: Пашинян во Франции отражает необходимость поисков Арменией альтернатив
|Политик: Украина вновь актуализировала угрозу ядерной войны
|Прогноз: Армения рано или поздно окажется перед выбором между РФ и Украиной
|Читать больше
|Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
|Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
|Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
|Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
|МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
|В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
|Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
|АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
|Подразделения АО Арцаха уничтожили 12 танков противника
|Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
|Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
|Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
|Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
|Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
|Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности