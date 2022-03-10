Четверг, 10 Марта 2022 20:50

АрмИнфо.Союз армян Украины (САУ) поддерживает свою родину Украину и будет отстаивать ее до последнего. Об этом в видеообращении заявил председатель Союза армян Украины Вилен Шатворян.

<Во избежание провокаций, и непонятных переформатирований наших высказываний, заявляю, что САУ поддерживает Украину, и все армяне, имеющие отношение к САУ считают Украину своей родиной. У нас тут дома, семьи, и чтобы не происходило, мы буде стоять до последнего с украинским народом и защищать наши дома>, - подчеркнул он.

При этом глава САУ обозначил, что председатели армянских областных диаспор находятся у себя в городах, несмотря на то, что окружены и стараются оказывать любого рода помощь всем без исключения. Кроме этого, по словам Шатворяна, частный сектор армянской диаспоры также переориентировался и обеспечивает продовольствием нуждающихся, в том числе военных.

Шатворян также выразил разочарование в связи с позицией армянской диаспоры Российской Федерации. <Мы рассчитывали, что Союз армян России будет придерживаться позиции мира, и помогать гуманитарными коридорами, заниматься освобождением людей, которые остаются на той стороне или переезжают в Россию.

Но, к сожалению, мы видим абсолютно нетрезвое видение всего>, - сказал он, отметив, что позиция САУ кардинально отличается от позиции САР.

Вместе с тем Вилен Шатворян обрушился с критикой на главного уполномоченного по делам Диаспоры Армении Заре Синаняна ввиду отсутствия реакции на происходящие в Украине события. <Мы в вашей помощи не нуждаемся. Но вы бы могли быть людьми и просто обратиться. Но вы этого не делаете, и очень нас расстраиваете>, - подчеркнул глава САУ.

Отметим, что по последним данным, в Украине проживает более полумиллиона армян.