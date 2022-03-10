Четверг, 10 Марта 2022 20:48

АрмИнфо.Европейский парламент подавляющим большинством голосов принял резолюцию об уничтожении культурного наследия в Нагорном Карабахе.

"Недавно Европарламент принял резолюцию "Об уничтожении культурного наследия в Нагорном Карабахе" 635 голосами "за", 2- "против и 42 воздержавшимися", - написал на своей фейсбуковской странице депутат от правящей фракции, председатель Постоянной комиссия по вопросам Европейской интеграции Арман Егоян.

Резолюция, как отметил Егоян, среди прочего, решительно осуждает продолжающуюся политику Азербайджана по уничтожению, отрицанию армянского культурного наследия в Нагорном Карабахе в нарушение международного права и недавнего решения Международного суда. В документе указывается, что за последние тридцать лет Азербайджан совершил необратимое уничтожение религиозного и культурного наследия, особенно в Нахичеванской Автономной Республике, где было разрушено 89 армянских церквей, 20 000 могил и более 5 000 надгробий.

Подчеркивается, что ликвидация следов армянского культурного наследия в Нагорном Карабахе осуществляется не только путем его повреждения или уничтожения, но и посредством фальсификации истории путем представления армянского наследия в качестве так называемого албанского наследия. Документом фиксируется, что 3 февраля 2022 г. азербайджанский министр Анар Каримов объявил о создании рабочей группы, в обязанности которой входит удаление "фиктивных следов, оставленных армянами на албанских религиозных храмах".

В резолюции признается, что уничтожение армянского культурного наследия является частью более широкой схемы, проводимой властями Азербайджана систематической государственной политики армянофобии, исторического ревизионизма и ненависти к армянам, включая дегуманизацию, прославление насилия и территориальные претензии против Республика Армения, угрожающие миру и безопасности на Южном Кавказе.

Авторы резолюции призывают Азербайджан полностью выполнить предварительное решение Международного Суда, в частности, "воздерживаясь от подавления армянского языка, уничтожения армянского культурного наследия или иным образом устраняя существование исторического армянского культурного присутствия или препятствуя доступу армян к нему и использованию его", а также посредством "восстановление или возвращение любых армянских культурных и религиозных зданий и мест, артефактов или предметов"; подчеркивается, что международное сообщество должно немедленно рассмотреть любые новые случаи уничтожения или изменения культурного наследия.

"Европарламент призывает Европейскую комиссию (исполнительный орган ЕС) использовать все доступные средства для предотвращения разрушения и изменения культурного наследия в Нагорном Карабахе, а также предотвращения вандализма", - отмечает Егоян.

Отметим, что согласно сайту Европарламента, в резолюции отмечается, что 1 456 памятников, в основном армянских, перешли под контроль Азербайджана после прекращения огня от 9 ноября 2020 года. Принимается во внимание, что значительный ущерб был нанесен Азербайджаном армянскому культурному наследию во время войны 2020 года.

Подчеркивается необходимость более широкого подхода к защите историко-культурного наследия в урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном, в окончательном определении статуса Нагорного Карабаха. В этом контексте Европарламент призывает Азербайджан отказаться от своих максималистских целей, воинственных подходов, территориальных претензий к Армении и добросовестно участвовать в переговорах об окончательном статусе Нагорного Карабаха под эгидой Минской группы ОБСЕ.

Приветствуется предложение ЮНЕСКО направить независимую экспертную миссию, и делать это - безотлагательно. Подчеркивается, что Азербайджан должен предоставить беспрепятственный доступ ко всем объектам культурного наследия, чтобы миссия могла провести инвентаризацию на месте и увидеть, что произошло с объектами культурного наследия.

Европарламент вновь призывает ЕС включить пункт об охране археологических и исторических памятников в планы действий, определяющие партнерство между ЕС и Арменией и Азербайджаном, которые участвуют в Европейской политике соседства. Подчеркивается, что уважение прав меньшинств, включая историческое, религиозное и культурное наследие, является важной предпосылкой для эффективной реализации Европейской политики соседства и создания условий, способствующих послевоенной реабилитации, подлинному примирению и добрососедским отношениям между Арменией и Азербайджаном.

В документе звучит призыв к правительствам Азербайджана и Армении при поддержке международного сообщества обеспечить эффективное расследование всех утверждений о нарушениях международного права, включая защиту культурного наследия.