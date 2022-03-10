Четверг, 10 Марта 2022 17:48

АрмИнфо. Очевидно, что турецко­азербайджанский тандем пытается сделать все возможное, чтобы извлечь максимальную пользу из итогов войны (44-дневной - ред.). Об этом заявил на встрече с журналистами 10 марта новоизбранный член Бюро АРФ Дашнакцутюн, депутат армянского парламента от фракции "Армения" Армен Рустамян.

По его убеждению, до тех пор, пока Армения не восстановит свою боеспособность и не укрепит системы безопасности, армянское общество аждый день будет очевидцем фальшивости всех этих миролюбивых пожеланий - установление мира, создание поля для сотрудничества.

"Они все будут делать для того, чтобы урвать от нас максимально возможное. Они будут использовать для этого все поводы. Сегодня основная сила, которая обеспечивает безопасность и мир здесь, это российские миротворческие силы. Это очевидно. Плохо, что Армения больше не является гарантом безопасности Нагорного Карабаха и его жителей. А все это видят наши соседи - Азербайджан и Турция. Видят, что Армения не предпринимает никаких шагов в этом направлении, для восстановления своего статуса гаранта безопасности. Они считают, что сегодня можно захватить какую-то территорию, чтобы решить свои геополитические проблемы и довести армян Арцаха до отчаянного положения, чтобы те покинули данные территории", - констатировал Рустамян.

Вместе с тем он указал на очевидность того, что Азербайджана желает видеть Нагорный Карабах без армян, и они сделают все, чтобы последние покинули эти места.

При этом Рустамян раскритиковал позицию властей Армении, в частности премьер- министра Никола Пашияна в связи со сложившейся ситуацией, который лишь вскользь коснулся того, что жители Арцаха уже три дня сидят без газа. По убеждению оппозиционера, подобное поведение властей Армении, которые готовы принести в жертву всё ради так называемого мира, приведет к тому, что армянский народ встанет перед вопросом быть или не быть и лишится всего.

"Я не думаю, что Россия настолько занята там, что не может контролировать ситуацию и здесь. В каком-то плане это еще и вызов российским миротворцам. Но, думаю, что у них есть возможности для предотвращения новых аппетитов Азербайджана, связанных с российско-украинской войной", - подытожил Рустамян.

Отметим, что противник с конца прошлой недели систематически нарушает режим прекращения огня, в том числе и из 60 мм минометов. Мишенью азербайджанской агрессии являются мирные жители. Сегодня житель села Храморт получил ранение в саду собственного дома, при осуществлении сельхозработ. Более того, в результате провокационных действий ВС Азербайджана жители Арцаха вот уже трое суток лишены газа, более того наблюдаются перебои в электроснабжении из-за перегрузок в сети.

Кроме того, азербайджанские СМИ начали распространять информацию о том, что якобы часть российского миротворческого контингента была переброшена из Арцаха на Украину. В этом связи СНБ Арцаха выступило с заявлением, в котором опровергается данное сообщение. "Распространяемые на азербайджанских информационных площадках сведения о том, что миротворческий контингент РФ выводит часть своих сил из Арцаха на Украину, не соответствуют действительности. Дислоцированный в Арцахе миротворческий контингент РФ продолжает осуществлять свою миссию, согласно трехстороннему Заявлению от 9 ноября 2020 года. Призываем население не поддаваться паническим настроениям", - отметили в СНБ Арцаха.