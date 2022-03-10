Четверг, 10 Марта 2022 14:45

АрмИнфо. Перед посольством США в Ереване прошла акция протеста, организованная антинацистким фронтом Армении.

Так, глава движения Айк Айвазян в ходе своего выступления на демонстрации обратил внимание на то, что весь цивилизационный мир вот уже более 30 лет вынужден наблюдать за произволом, который осуществляют США и его союзники, затем, как они пытаются навязать всему миру свое видение и ценности, и так называемую американскую демократию. Он напомнил, что те страны и народы, которые противились этому, подвергались агрессии. В качестве примера он привел Югославию, Ирак, Ливию и отметил, что сотни тысяч людей, в том числе и дети, стали жертвами агрессии НАТО. В этом ключе Айвазян отметил, что так называемая модель американской демократии это и есть сегодняшнее продолжение нацизма. Глава Движения напомнил о том, что после цветной революции на Украине, к власти пришли те, кто поощрял нацизм. В этом контексте он напомнил о вкладе армянского народа в борьбу с нацизмов во время Великой отечественной войны. "И я сегодня точно знаю, что дело России на Украине правое. Вы представляете, какая катастрофа разразилась, если бы те, кто сегодня находятся у власти в Украине - нацисты, смогли бы заполучить ядерное оружие", - сказал он, заверив, что операция России по денацификации и демилитаризации Украины есть императив дня.

В свою очередь вирусолог, эксперт по организации ветеринарного здравоохранения и борьбе с зоонозными болезнями, международный эксперт по биологической безопасности, бывший глава Госслужбы безопасности продуктов питания Армении Григор Григорян отметил, что цель акции выразить несогласие с политикой, проводимой Западом. "Всем известно, что биологическая безопасность является компонентом национальной безопасности во всех странах. После развала СССР, на территориях постсоветских стран осталось огромное наследие в этой области и с 1998 года, со стороны США началось освоение этого наследия. В частности, в таких бывших советских странах как Грузия, Армения, Азербайджан, Украина и частично страны Центральной Азии стали открываться соответствующие лаборатории. Во время операции России в Украине стали вскрываться уже факты реальной деятельности этих объектов", - отметил он, указав на недостаточное внимание на эту проблему, в том числе и со стороны РФ в свое время. В этом ключе он обратил внимание на тот факт, что биологическое оружие тем и опасно, что очень сложно выявить и доказать их применение.

Григорян также отметил, что сегодня Армения (функционирует 12 лабораторий -ред.) находится под такой же угрозой, которая была выявлена на Украине. В этом ключе он подчеркнул недопустимость осуществления на территории РА и постсоветских стран деятельности, которая идет в разрез с Конвенцией о запрете биологического оружия. Он призвал установить контроль за деятельностью этих лабораторий, эксплуатируемых со стороны США.

Несколько десятков демонстрантов пришли к американскому дипломатическому представительству США в РА с баннерами "денацификация", "Нет империи лжи", "денацификация НАТО", "агрессия НАТО в Ливии" и др.

Напомним, что днями ранее официальный представитель Минобороны России генерал- майор Игорь Конашенков сообщил, что ходе проведения

специальной военной операции на Украине вскрыты факты экстренной зачистки Киевом следов военно-биологической программы. По данным оборонного ведомства, финансированием этой программы занималось Минобороны США. В тот же день было опубликовано указание Минздрава Украины об уничтожении патогенов и акты уничтожения в полтавской и харьковской биолабораториях. В списке числились возбудители чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней.

Всего, по информации начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Минобороны России Игоря Кириллова, на территории страны насчитывалось 30 лабораторий, выполняющих заказы управления Минобороны США. В частности, биолаборатории во Львове вели разработку возбудителей чумы и сибирской язвы, в Харькове и Полтаве работали с возбудителями дифтерии, дизентерии и сальмонеллеза. По данным Минобороны РФ, только во Львове уничтожено больше 320 емкостей, в которых были обнаружены возбудители лептоспироза, туляремии, бруцеллеза и чумы. По данным российского оборонного ведомства, деятельность этих биолабораторий и реформы здравоохранения привела к неуправляемому росту особо опасных инфекционных заболеваний. Отмечается возросшее число случаев краснухи, дифтерии, туберкулеза, кори. Кроме того, Всемирная организация здравоохранения объявила Украину страной с высоким риском вспышки полиомиелита. 9 марта заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд подтвердила, что на Украине имеются биологические исследовательские объекты, и США работают над тем, чтобы не допустить их перехода под контроль сил.