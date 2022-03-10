Четверг, 10 Марта 2022 14:28

АрмИнфо.В рамках акции ВТБ (Армения) повышает ставки по вкладам для физических лиц «Выгодный» и «Прогрессивный» в драмах РА. Максимальная процентная доходность по депозитам достигает 13.49% годовых.

До 10 апреля клиенты банка могут оформить вклад «Выгодный» в драмах РА на срок от трех месяцев со ставкой до 13%. При размещении средств на год процентная доходность составит 11,97%. Минимальная сумма размещения составляет 100 тыс. драмов РА. Операции по пополнению и частичному снятию средств по депозиту не предусмотрены.

Максимальная доходность по депозиту «Прогрессивный» увеличится до 11,33% годовых в драмах на срок от трех месяцев. При размещении средств на год доходность составит 9,97%.

Минимальная сумма размещения составляет 30 тыс. драмов РА. Вклад предусматривает возможность пополнения․

Подоходный налог с процентов по вкладам составляет 10%.

Клиенты - физические лица могут открывать и пополнять депозиты как в отделениях Банка, так и с помощью дистанционных каналов - Чат-банк DIRECT, Мобайл банк и Видео банкинг.



Банк ВТБ (Армения) исполняет все обязательства по начислению и выплате процентов, а также выдаче денежных средств со счетов клиентов.

Все вклады гарантированы Фондом гарантирования возмещения вкладов.

Подробную информацию о действующих вкладах можно узнать на официальном сайте ВТБ (Армения), в отделениях Банка или в контактном центре по номеру 87-87.