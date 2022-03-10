Четверг, 10 Марта 2022 14:25

АрмИнфо.Правительство Армении отменило "нулевые справки" для постановки автомобиля на учет. Соответствующее решение принято 10 марта на заседании кабинета министров.

Как пояснил министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян,в рамках действующего законодательства для постановки машины на учет в полиции нужно было представить так называемую "нулевую справку" о том, что она не отягощена долгами по налогам.

Теперь выплаты можно проводить в любом месте, посредством электронной системы оплаты, что будет отображено в базе данных полиции. Министр напомнил, что налоги на имущество можно платить на платформе e-community, которая действует уже более года. Программа в скором времени будет задействована также для недвижимого имущества.

Таким образом будет упрощено и усовершенствовано администрирование по государственной регистрации (или)постановке на учет транспортного средства, а также сэкономлены ресурсы органов госуправления и граждан. В соответствии с этим процедура проверки факта исполнения обязательств по налогу на имущество транспортного средства в полном объёме будет проведена посредством электронной системы.