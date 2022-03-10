Четверг, 10 Марта 2022 13:05

АрмИнфо.В последние дни активное агрессивное поведение противника на арцахско-азербайджанской линии соприкосновения проявлялось в обстрелах позиций Армии обороны Арцаха с применением стрелкового оружия. Об этом говорится в заявлении СНБ Арцаха.

В силовом ведомстве констатировали, что к подобным вооруженным провокациям уже добавилось применение минометов.

"Мы подчеркиваем, что мишенью враждебных действий является разведение паники среди мирного населения.

С целью предотвращения дальнейших развитий провокаций Аппарат Совета Безопасности сотрудничает с дислоцированным в Арцахе российским миротворческим контингентом. Предпринимаются неотложные меры, чтобы заставить противника придерживаться достигнутых договоренностей о прекращении огня", - отметили в СНБ НКР.

В то же время в ведомстве отметили, что распространяемые на азербайджанских информационных площадках сведения о том, что миротворческий контингент РФ выводит часть своих сил из Арцаха на Украину, не соответствуют действительности.

"Дислоцированный в Арцахе миротворческий контингент РФ продолжает осуществлять свою миссию, согласно трехстороннему Заявлению от 9 ноября 2020 года.

Призываем население не поддаваться паническим настроениям. Ситуация полностью контролируется властями Республики Арцах и миротворческим контингентом РФ", - подытожили в СНБ Арцаха.