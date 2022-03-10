Четверг, 10 Марта 2022 13:05

АрмИнфо.Правительство Армении выделит 1,4 млрд драмов на решение жилищной проблемы армян, насильственно депортированных из Азербайджанской ССР в 1988-1992 годах, ныне проживающих в областях РА. Решение было одобрено 10 марта на заседании кабмина.

Как пояснил министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян, аналогичная программа была реализована в Ереване. В 2020-2021 гг. около 200 семей получили сертификаты на покупку квартиры. 175 из них уже приобрели жилье, остальные передали сертификаты нотариусам, которым государство перечисляет суммы на депозитарные счета, откуда средства далее направляются на покупку квартиры. На это было выделено 3,7 млрд драмов.

Нынешнее решение коснется граждан, временно проживающих в регионах страны. Порядка 254 семей получат жилищные сертификаты в том регионе, где они взяты на учет.

Согласно решению, бенефициаром программы не могут быть лица, владеющие квартирой или жилым домом, либо продали эту квартиру, жилой дом, комнату в общежитии в течение предыдущих 10 лет со дня принятия решения.