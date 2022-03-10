Четверг, 10 Марта 2022 11:48

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что в апреле планируется его визит в Российскую Федерацию.

Пашинян напомнил, что Армения и Россия в апреле отметят 30-летие установления дипломатических отношений. "Мы находимся на подготовительном этапе этого визита и нужно сделать все, чтобы он состоялся на высоком уровне и был очень содержательным", - сказал премьер-министр РА 10 марта перед заседанием правительства.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с учётом отмечаемого в апреле текущего года 30-летия дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Армения пригласил Никола Пашиняна посетить РФ с официальным визитом.