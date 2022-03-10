Четверг, 10 Марта 2022 11:42

АрмИнфо. По случаю 30-летия установления дипломатических отношений с Арменией, Жан-Батист Лемуан, министр-делегат по делам туризма, французских граждан за рубежом и франкофонии при министре Европы и иностранных дел и по делам малого и среднего бизнеса при министре экономики, финансов и восстановления, председательствовал с министром иностранных дел Республики Армения Араратом Мирзояном в Париже на мероприятии высокого уровня.

Как сообщает пресс-служба МИД Франции, мероприятие под названием "Амбиции: Франция - Армения", проводимое под высоким патронажем президента Французской Республики, собрало представителей местных

органов власти, компаний, общественных организаций и ассоциаций франко-армянского гражданского общества, чья деятельность способствует укреплению экономических, культурных и научных отношений между Францией и Арменией.

Меж тем, как сообщает пресс-служба МИД РА, в своем выступлении на мероприятии Мирзоян коснулся перспектив развития армяно-французских отношений, подчеркнув, что традиционные связи, имеющие вековую историю между двумя народами, стали важной основой для развития армяно-французских межгосударственных отношений.

Глава внешнеполитического ведомства Армении отметил, что несмотря на богатую армяно-французскую повестку, существуют большие возможности для расширения сотрудничества, в частности, в экономической, инфраструктурной, образовательной, здравоохранительной, культурной и других сферах.

Было подчеркнуто, что существует обоюдная решимость расширить армяно-французское экономическое сотрудничество в духе привилегированных отношений между Арменией и Францией, сделав его созвучным дружбе двух народов и уровню тесного политического диалога на высоком уровне.

В качестве важной вехи в развитии экономической повестки особо была отмечена состоявшаяся в декабре прошлого года в Париже встреча рабочей группы по экономическим вопросам и подписание пятилетней дорожной карты армяно-французского экономического сотрудничества.

Подводя итоги выступления, Арарат Мирзоян отметил, что отношения между Арменией и Францией отмечают 30-летие важными достижениями, для углубления и укрепления которых наличествует двусторонняя готовность и большой потенциал.