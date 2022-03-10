Четверг, 10 Марта 2022 11:41

АрмИнфо.За прошедшие сутки в Армении провели 2 769 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 122 человек (4,4% от числа, сдавших тест), число выздоровевших составило 235, летальных исходов - 3.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, по положению на 11:00 10 марта фактическое лечение получает 3 937 пациентов.

C момента вспышки пандемии в Армении было проведено 2 927 322 теста на коронавирус, из коих было выявлено 421 714 случаев заражения (14,4% от числа граждан, сдавших тест), при этом выздоровело - 407 583 человека (96,6%), скончалось - 8 563 (2%).