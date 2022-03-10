Четверг, 10 Марта 2022 10:43

АрмИнфо.В Елисейском дворце накануне состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Франции Эммануэля Макрона. Пашинян в Париже провел также неформальную встречу с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра РА, в ходе беседы тет-а-тет с главой Франции собеседники подчеркнули важность предстоящего в Париже форума "Амбиции: Армения-Франция" и выразили уверенность, что он придаст новый импульс развитию и расширению двустороннего сотрудничества в сферах экономики, инфраструктуры, туризма, здравоохранения, образования, науки и культуры. Стороны подчеркнули, что основанное на взаимном доверии и дружбе армяно-французское сотрудничество в ближайшее время получит новый импульс вследствие обсуждения и реализации различных совместных проектов.

Премьер-министр Пашинян отметил, что правительство Армении заинтересовано в расширении представительства французского бизнеса на армянском рынке. Была подчеркнута важность сотрудничества в таких отраслях экономики, как инфраструктура, туризм, строительство водохранилищ, сельское хозяйство и др.

В свою очередь, Эммануэль Макрон подчеркнул готовность и заинтересованность Франции в углублении связей с Арменией в экономической и гуманитарной сферах.

Собеседники также обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Премьер-министр назвал недопустимыми любые попытки эскалации ситуации, отметив, что Азербайджан продолжает провокационные действия как в Арцахе, так и на армяно-азербайджанской границе, в результате чего 7 марта с армянской стороны погиб один человек, еще один получил ранение.

Собеседники подчеркнули важность комплексного урегулирования нагорно­карабахского конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ и реализации трехсторонних Заявлений, подписанных после 44-дневной войны.

Никол Пашинян и Эммануэль Макрон коснулись также происходящих на международной арене процессов.

В ходе неформальной встречи с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем была обсуждены различные вопросы повестки сотрудничества Армения-ЕС. Была затронута ситуация вокруг Нагорного Карабаха. Премьер-министр представил текущую ситуацию на армяно-азербайджанской границе и в Арцахе и назвал недопустимыми провокационные действия Азербайджана в последние дни. Стороны также обменялись мнениями о происходящих на международной арене процессах.

Рабочий визит Никола Пашиняна во Французскую Республику завершился.