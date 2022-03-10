Четверг, 10 Марта 2022 10:39

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян на полях заключительного пленарного заседания форума "Амбиции: Армения-Франция" подтвердил высокую оценку Арменией важной роли Франции как сопредседателя Минской группы ОБСЕ в процессе мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, а также выразить надежду, что совместные с другими сопредседателями посреднические усилия позволят установить мир в регионе, способствовать открытию коммуникаций и развитию экономического сотрудничества.

В форуме приняли участие глава армянского правительства и президент Франции Эммануэль Макрон, ряд представителей правительств и органов местного самоуправления Армении и Франции, местной армянской общины и бизнес-сообщества Франции.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра РА, в своей речи премьер-министр Пашинян, в частности, отметил, что для него большая честь присутствовать на заключительном заседании посвященного 30-летию установления дипломатических отношений между Арменией и Францией форума "Амбиции: Армения-Франция", который организован правительством дружественной Франции под высокой эгидой президента Эммануэля Макрон. "По случаю этой важной годовщины хотел бы подтвердить, что отношения между нашими странами находились и находятся на самом высоком уровне, а этот период характеризуется как тридцатилетний период непрерывного роста, привилегированных дружественных отношений и тесного сотрудничества", - сказал он.

Пашинян отметил, что после 44-дневной войны 2020 года, а также в контексте нынешних глобальных вызовов, Армении сегодня жизненно необходимо укрепить свою экономику, вдохнуть новую жизнь в экономическую политику, в том числе за счет привлечения новых инвестиционных программ. "Мы рады, что после войны Франция выразила политическую волю экономически поддержать Армению и по-новому стимулировать армяно-французское экономическое сотрудничество. Имея успешные примеры представительства французского капитала в Армении - "Амунди-Акба", "Веолия", "Перно Рикар", "Карфур", а также ряд программ, реализованных Французским агентством развития, подписанная между Арменией и Францией в декабрь прошлого года Пятилетняя дорожная карта сотрудничества предоставляет широкий спектр возможностей и является важной основой для стимуляции амбициозного сотрудничества в сферах инфраструктуры, сельского хозяйства, здравоохранения и высоких технологий", - заявил премьер.

Касаясь этого важного мероприятия, Пашинян выразил слова благодарности правительству Франции и, в частности, президенту Макрону за организацию этого форума, "который собрал под одной крышей всех акторов армяно-французского сотрудничества". В заключение он выразил надежду, что, несмотря на понесенные Арменией потери, а также все вызовы, с которыми сегодня столкнулась Европа в связи с событиями на Украине, РА преодолеет все проблемы и будет продолжено успешное укрепление дружбы между народами Франции и Армении.