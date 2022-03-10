Четверг, 10 Марта 2022 10:38

АрмИнфо.В течение дня 9 марта, а затем и всю ночь Вооруженные силы Азербайджана периодически нарушали режим прекращения огня из огнестрельного оружия различного калибра и минометов. Об этом сообщает пресс- служба Армии обороны Арцаха.

Согласно ведомству, в частности, 9 марта с 14:00 до 14:30 в направлении территории, прилегающей к селу Хнушинак Мартунинского района, было выпущено две мины из 60 мм миномета. "А с 15:50 часов 9 марта до 05:40 часов 10 марта противник 15 раз применял 60 мм миномет в восточном направлении линии соприкосновения, выпустив в общей сложности 23 мины в направлении территорий, прилегающих к селу Храморт. Жертв с армянской стороны нет.

Российский миротворческий контингент, выполняющий миротворческую миссию в Арцахе, был проинформирован о грубых нарушениях режима прекращения огня", - говорится в сообщении АО НКР.