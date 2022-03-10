Четверг, 10 Марта 2022 10:30

АрмИнфо.. Сборная Армении заняла 5 место в командном зачете (Team rankings) греко-римской борьбы на Первенстве Европы U-23 по спортивной борьбе в болгарском Пловдиве.

По данным ТурСтат, армянские борцы греко-римского стиля завоевали 3 бронзовые медали на молодежном чемпионате Европы 2022 в Пловдиве. Соревнования по греко- римской борьбе среди спортсменов до 23 лет прошли 8 и 9 марта.

Тигран Минасян (до 60 кг), Саак Оганесян (до 67 кг) и Шант Хачатрян (до 72 кг) стали бронзовыми призерами Первенства Европы 2022 среди молодежи по греко-римской борьбе.

На 1 месте командного зачета греко-римской борьбы ЧЕ-2022 среди молодежи - Грузия, на 2 месте - Турция, на 3 месте - Азербайджан и на 4 месте - Венгрия. Молодежный чемпионат Европы 2022 по спортивной борьбе в Пловдиве продлится до 13 марта соревнованиями по вольной и женской борьбе.