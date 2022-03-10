Четверг, 10 Марта 2022 10:30

АрмИнфо. В Европарламенте сегодня состоится обсуждение по проекту резолюции об уничтожении культурного наследия в Нагорном Карабахе.

Так, в опубликованном на сайте Европарламента проекте резолюции выражается глубокая обеспокоенность распространяемым Азербайджаном нарративом, в котором армянские объекты культурного наследия представляются как имеющие албанское происхождение, а армянские памятники переименовываются в кавказско-албанские.

Осуждается создание новой рабочей группы, перед которой поставлена задача "стереть фиктивные надписи" с религиозных или исторических памятников в подконтрольной ей части Нагорного Карабаха, как неправомерное разграбление культурного наследия соседних народов с целью лишить их исторической памяти. Отмечается, что это решение нарушает дух постановлений Международного Суда от 7 декабря 2021 года.

В резолюции решительно осуждается преднамеренное повреждение и уничтожение армянского культурного наследия, включая места отправления культа, памятники, достопримечательности, кладбища и артефакты в Нагорном Карабахе и регионе. При этом звучит настоятельный призыв к Азербайджану полностью уважать и защищать это культурное наследие. Выражается глубокая обеспокоенность будущим многих армянских церквей, монастырей, в том числе монастыря Дадиванк, хачкаров и других форм культурного наследия, оказавшихся под контролем Азербайджана.

Кроме того, резолюция требует от Азербайджана предоставить соответствующим субъектам, таким как ЮНЕСКО, Aliph или Iconem, доступ

к объектам наследия на территориях, находящихся под его контролем, чтобы иметь возможность приступить к их инвентаризации и обеспечить их защиту. Также она настоятельно призывает не вмешиваться в объекты армянского наследия до оценочной миссии ЮНЕСКО, и проводить консультации с армянскими и международными экспертами по культурному наследию до и во время вмешательства в объекты армянского культурного наследия. Звучит призыв

Также в документе выражается обеспокоенность возобновившимися столкновениями на армяно-азербайджанской границе, повлекшими человеческие жертвы и содержится призыв к сторонам воздержаться от применения силы и продолжить начатый недавно политический диалог.

Также напоминается, что прочное урегулирование еще предстоит найти и что процесс достижения мира и определения будущего правового статуса Нагорного Карабаха должен осуществляться под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ.