Четверг, 10 Марта 2022 10:29

АрмИнфо.Армянская сторона до сих пор не смогла получить доступ к поврежденному газопроводу, находящемуся под контролем ВС Азербайджана для возобновления подачи газа в Арцах. Об этом говорится в сообщении СНБ Арцаха.

В сообщении силового ведомства, поступившем в АрмИнфо, напоминается, что в ночь с 7 на 8 марта в результате повреждения газопровода, входящего в Арцах из Армении, подача газа в Нагорный Карабах была прекращена.

"Поврежденный участок газопровода находится под контролем вооруженных сил Азербайджана. Переговоры с азербайджанской стороной ведут специалисты ЗАО "Арцахгаз" о проведении ремонтных работ, в которых участвуют представители дислоцированных в Арцахе российских миротворческих сил и сотрудники аппарата Совета безопасности.

В настоящее время переговоры продолжаются. Дополнительная информация о процессе переговоров будет предоставлена дополнительно", - говорится в сообщении СНБ НКР.

Отметим, что в ночь на 8 марта около 01:00, из-за аварии на газопроводе, расположенного на участке близ Шуши, подача газа из Армении в Нагорный Карабах была полностью прекращена. Азербайджанская сторона чинит препятствия реализации ремонтных работ, проводимых на месте аварии специалистами ЗАО "Арцахгаз". До сих пор армянская сторона не может добиться разрешения на проведение ремонтных работ. Таким образом, население Арцаха вот уже третьи сутки остается без газа. Есть также подозрения, что ВС Азербайджана целенаправленно вывели из строя газопровод.

В СМИ тиражировалась информация, что на фоне этих недружественных шагов Азербайджана, российский миротворческий контингент приостановил проезд азербайджанских военных колон через территорию Арцаха. Таким образом, ряд азербайджанских воинских частей оказались отрезанными от Азербайджана. Заметим также, что противник до поздней ночи нарушал режим прекращения огня на разных участках линии соприкосновения с Арцахом.