Среда, 9 Марта 2022 21:24

АрмИнфо. В связи с наличием значительного количества граждан Украины, временно покинувших свои дома, Министерством иностранных дел Украины был разработан официальный ресурс "Прихисток" ("Убежище"), https://prykhystok.in.ua/ который направлен на оказание помощи перемещенным лицам и беженцам в странах их пребывания, в том числе в Республике Армения.

Как говорится в официальном сообщении посольства Украины в РА, "Прихисток" - это удобный и проверенный сервис, который помогает скоординировать усилия тем, кто ищет помощи и кто может ее оказать. На этом сайте можно размещать информацию о населенных пунктах, количестве свободных мест и контактах, по которым можно предложить или найти бесплатное жилье.

Посольство Украины призывает граждан Армения воспользоваться сайтом <Прихисток> для помощи с жильем женщинам и детям, вынужденно приехавшим в Армению, убегая от войны.