Среда, 9 Марта 2022 18:36

АрмИнфо. В течение 2021 года контакты для установления межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией были интенсивными.

"В течение 2021 года были продолжены интенсивные контакты с региональными и межрегиональными государствами-партнерами и международными организациями для установления межгосударственных отношений, регионального сотрудничества, развития и прогресса на основе взаимного признания уважения суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности международных границ между Азербайджаном и Арменией", - отмечается в отчете правительства Азербайджана, которое цитирует АПА. Заметим также, что 7 марта пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян заявил о том, что в числе внешнеполитических приоритетов Еревана подписание мирного договора с Азербайджаном. "Правительство РА приняло стратегию открытия эпохи мирного развития для Армении и региона и естественно, оно готово предпринять шаги в этом направлении. Что касается подписания конкретного мирного договора, то на самом высоком уровне неоднократно заявлялось, что это один из приоритетов повестки дня правительства РА", - отметил Унанян.