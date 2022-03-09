Среда, 9 Марта 2022 18:35

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 10 марта текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 12, 14, 16, 20 на улице Парпеци, 52, 54 на улице Пушкина, абоненты-жильцы жилого дома 25 на улице Московяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 5-47 на улице Таиров, собственные дома 87-346 в кв. “Норагюх”; собственные дома квартала ‘Норк”, собственные дома 303, 302/3 на улице Норки Айгинер, собственные дома 92, 113, 117 на улице норка, собственные дома, прилегающие к дереву платан, в Норке, ООО “Арпине ев Арпине”, почтовое отделение N11 в Норк Мараше; жилые дома 16, 17, 28 в кв. ‘Чаренц”, школа N 177 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване; жилые дома 12, 26/1 на улице Молдовакан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве;

11:00-14:00 жилые дома 39, 39А и собственные дома 21-84 на 1-о улице Вардашена; собственные дома 1-25 на 4-ой улице Вардашена, 1-21 на 6-ой улице;

11:00-17:00 жилые дома 97, 99, 105, 107, 109, 111 на улице Шерами, жилые дома 1, 16, 17, 18, 19 в 1-ом квартале Давташена, детский сад N61 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 5-16 и собственные дома 1а-21 на улице Эмина, собственные дома 77-99 на улице Кери, жилой дом 22 на улице Ерзнкяна, жилой дом 22 на улице М.Аветисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 3-7/1 на пр. Комитаса, собственные дома 40, 42 на улице Бакунца, собственные дома 36-38/2 на улице Гюльбенкяна, жилые дома 2-21 на 35-ой улице, 1а, 3/2 на 37-ой улице, 1а, 2, 2/1, 16, 18/1 на 39-ой улице, собственные дома 1-26 на 39-ой улице Арабкира, собственный дом на 47-ой улице Арабкира и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), компании “Армени”, “Айказмгаз”, ‘Шинараракан мекенанери механика” (Технология строительных машин) , ‘Еркатбетон”, ЗАО “ТИ ЭС Кнстракшн”, “Еревани гинеттви горцаран” (Ереванский винный завод), ООО “МЛ Майнинг”, ЗАО “Татев”, ЗАО “Каритас-Италия”, гражд. “А.Саназарян”, ООО “Арман-96”, ЗАО “Арпа-Севан”, ЗАО “Айгидроэнергошин”, ООО “Сил-Мааза”, ЧП “М.Чилингарян”, ООО “Антарес” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10:30-14:00 частичо село Абовян;

10:30-16:00 село Кахцрашен; частично села Айгестан, Бердик, Хнаберд;

в Армавирской области:

11:00-17:00 частично город Эчмиадзин;

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 села Уджан, Нор Аманос и Нор Едесиа;

в Вайоц Дзоркской области:

11:00-15:00 частично улицы Момика, Севака в городе Ехегнадзор;

в Котайкской области:

11:00-16:00 улицы Ханджяна, Гая, Саят-Нова, Закаряна, частично улица Сафаряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Егвард;

11։00-17։00 частично села Гегашен, Котайк; частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично квартал ''А” в Джрвеже;

в Гегаркуникской области:

10։00-15։00 улицы Ереванян, КОмитаса, Мравяна, Ачаряна, Баграмяна, В.Мамиконяна, Шаумяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), компании “ВТБ-Армения банк”, ‘АКБА-кредит Агриколь банк”, ЧП ‘Вреж Аветисян”, здание контрразведки, газозаправочная станция “Ирина-Инесса” в общине Варденис;

14:00-17:00 улицы В.Амбардзумяна, В.Саргсяна, Чаренца, Г.Арзояна, Тиграна Меца, Туманяна, Исакова, З.Андраника, Гая, ООО “Маквич” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), станции сотовых операторов “ВЕОН Армения”, “Юком”, “Виваселл-МТС” в общине Варденис;

в Сюникской области:

10:00-13:00 Капанское шоссе в городе Горис;

10:30-13:00 село Брнакот и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:30-17:00 села Агиту, Нораван, Вагатни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

13:00-17:00 переулок Ширака в городе Сисиан; села Ахлатян, Толорс и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).