Среда, 9 Марта 2022 18:32

АрмИнфо.Заместитель директора авторитетного французского журнала Le Figaro, журналист Жан-Кристоф Бюиссон продолжает озвучивать проблемы, с которым сталкивается Нагорный Карабах на фоне агрессии Азербайджана через призму процессов вокруг Украины.

Так, журналист сегодня в своем микроблоге в Твиттер, в частности, написал: "Президент в камуфляже, оставшийся со своим народом, чтобы защитить свою страну. Десятки тысяч женщин и детей бегут от боевых действий, тысячи погибших. Это была не Украина, а Арцах - Нагорный Карабах в 2020 году. Нас было мало журналистов, и всем было наплевать".

Бюиссон также коснулся ситуации, в которой оказались жители Арцаха

из-за аварии на газопроводе. "Это никого не интересует, но я

сообщаю. Сегодня ночью (в ночь с 7 на 8 марта - ред.) у 110 000

жителей Нагорного Карабаха на улице и в домах будет от 0 до 6± тепла,

потому что газопровод из Армении, проходящий недалеко от Шуши, в азербайджанской зоне, был поврежден...", - написал журналист.

Отметим, что в ночь на 8 марта около 01:00, из-за аварии на газопроводе, расположенного на участке близ Шуши, подача газа из Армении в Нагорный Карабах была полностью прекращена. Азербайджанская сторона чинит препятствия реализации ремонтных работ, проводимых на месте аварии специалистами ЗАО "Арцахгаз". До сих пор армянская сторона не может добиться разрешения на проведение ремонтных работ. Таким образом, население Арцаха вот уже вторые сутки остается без газа. Есть также подозрения, что ВС Азербайджана целенаправленно вывели из строя газопровод.

В СМИ тиражировалась информация, что на фоне этих недружественных шагов Азербайджана, российский миротворческий контингент приостановил проезд азербайджанских военных колон через территорию Арцаха. Таким образом, ряд азербайджанских воинских частей оказались отрезанными от Азербайджана.