Среда, 9 Марта 2022 15:44

АрмИнфо.Из-за курения каждый год Армения теряет 4,2% от ВВП, что составляет 92 тысячи драмов на каждого человека. Таковы данные исследования, представленные 9 марта на внеочередном заседании парламента депутатом от правящей фракции "Гражданский договор", бывшим министром здравоохранения Арсеном Торосяном.

По словам Торосяна, курение наносит вред не только самому курильщику, но и экономике страны, заявил с трибуны парламента. "Я не против того, что это может нанести урон какой-то сфере экономики, но в общем контексте ограничения принесут только выгоду", - отметил депутат. Как указал экс-министр, налоги с табачных изделий никогда не превышали наносимый ими урон. "Около 5500 человек в год умирает в Армении из-за курения", - подчеркнул Торосян.

Как заявила замминистра здравоохранения Лена Нанушян на внеочередном заседании, созванного с целью обсуждения законопроекта "О снижении и предотвращении негативного влияния использования табачных изделий и их заменителей", в последнее время на рынке Республики Армения появились новые табачные изделия, которые содержат никотин, но не работают за счет испарения жидкости. "В этом контексте необходимо пересмотреть закон о снижении и предотвращении вреда здоровью в результате употребления табачных изделий и их заменителей", - сказал Нанушян.

По ее словам, принятие данного законопроекта обусловлено необходимостью конкретизировать понятие "заменитель табака", а, если быть точнее - в действующей регулировке добавить одно единственное слово. Так, пункт 6, части 1, статьи 1 закона РА "О снижении и предотвращении негативного влияния использования табачных изделий и их заменителей", гласит, что "Заменителем табачных изделий являются электронные (электрические или аккумуляторные) никотиносодержащие изделия, являющиеся заменителями табачных изделий, посредством которых никотин (пропиленгликоль или глицерин, в отдельных случаях жидкость, содержащая различные вкусоароматические или пахучие добавки) передается организму аэрозольным путем. Минздрав предлагает добавить слово "вещества", после слова "жидкости".

Законопроект был принят в первом чтении 67 голосами "за", 2 п "против" и 29 воздержавшимися. Обсуждение во втором чтении пройдет в 24-часовом режиме.