Среда, 9 Марта 2022 14:08

АрмИнфо. Сигнал о заложенной бомбе в школе Т. Шевченко в Ереване оказался ложным. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.

Как ранее сообщало АрмИнфо со ссылкой на МЧС РА, около 10:06 часов 9 марта на пульт управления ведомства поступил сигнал о том, что в школе имени Т.Шевченко заложена бомба. На место инцидента выехали один боевой расчет спасателей МЧС РА, дежурная часть пожарно-спасательного инженерно-технического отряда и кинологи.

"В результате осмотра образовательного учреждения ничего опасного не было обнаружено", - говорится в сообщении МЧС РА.