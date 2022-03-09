Среда, 9 Марта 2022 13:16

АрмИнфо. За прошедший день в Армении провели 2 803 теста на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 51 человека (1,8% от числа, сдавших тест), число выздоровевших составило 266, летальных исходов - 8.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, по положению на 11:00 9 марта фактическое лечение получает 4 054 пациента.

C момента вспышки пандемии в Армении было проведено 2 924 553 теста на коронавирус, из коих было выявлено 421 592 случая заражения (14,4% от числа граждан, сдавших тест), при этом выздоровело - 407 348 человек (96,6%), скончалось - 8 560 (2%).