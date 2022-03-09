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 Среда, 9 Марта 2022 12:52
Наира Бадалян

Никол Пашинян с рабочим визитом прибыл в Париж

Никол Пашинян с рабочим визитом прибыл в Париж

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян с рабочим визитом прибыл во Французскую Республику.

Как сообщает пресс-служба правительства РА, в состав возглавляемой премьер- министром правительственной делегации входят министр иностранных дел Арарат Мирзоян, министр здравоохранения Анаит Аванесян, министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян, заместители министров образования, науки, культуры и спорта Араик Хзмалян и Артур Мартиросян и другие должностные лица.

В рамках визита премьер-министр проведет встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Затем главы двух государств в Париже примут участие в форуме "Амбиции: Армения-Франция".

В ходе мероприятия члены правительств Армении и Франции обсудят вопросы развития и расширения сотрудничества в различных сферах. Премьер-министр Пашинян и президент Макрон в ходе форума выступят с речами. 


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