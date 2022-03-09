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АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян с рабочим визитом прибыл во Французскую Республику.
Как сообщает пресс-служба правительства РА, в состав возглавляемой премьер- министром правительственной делегации входят министр иностранных дел Арарат Мирзоян, министр здравоохранения Анаит Аванесян, министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян, заместители министров образования, науки, культуры и спорта Араик Хзмалян и Артур Мартиросян и другие должностные лица.
В рамках визита премьер-министр проведет встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Затем главы двух государств в Париже примут участие в форуме "Амбиции: Армения-Франция".
В ходе мероприятия члены правительств Армении и Франции обсудят вопросы развития и расширения сотрудничества в различных сферах. Премьер-министр Пашинян и президент Макрон в ходе форума выступят с речами.
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|ВС Азербайджана продолжают нарушать режим прекращения огня в направлении Ерасха
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|АРФ "Дашнакцутюн" избрал новый состав Высшего органа партии
|Алиев посетит Турцию
|Виктория Нуланд подтвердила наличие на Украине биологических объектов
|Никол Пашинян с рабочим визитом прибыл в Париж
|Президент Туркменистана поздравил избранного Президента Республики Армения
|АО Арцаха: Противник ночью обстрелял село Храморт из 60 мм минометов
|СНБ Армении сообщает о выявлении и нейтрализации деятельности очередной агентурной сети в стране
|Омбудсмен Армении рассказала послу Франции о провокациях ВС Азербайджана
|Армия обороны Арцаха: Азербайджанские ВС обстреляли кладбище села Храморт из миномета
|В МИД Армении осудили агрессивные действия Азербайджана, приведшие к гибели армянского военнослужащего
|В Минобороны России рассказали о военно-биологической деятельности США на территории Украины
|Праздничный сюрприз от Idram и IDBank
|Армянское культурное наследие представят на фестивале "Дни наследия Шарджи"
|Армения и Италия обсуждают перспективы реализации новых проектов в сфере культурного наследия
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|В Анталье состоится трехсторонняя встреча глав МИД Турции, Украины и России
|Арарат Мирзоян примет участие в дипломатическом форуме в Анталье
|12 марта 2022 года пройдут выборы Президента Туркменистана.
|Один военнослужащий ВС Армении погиб, еще один получил ранение в результате огня открытого противником в Ерасхе
|Для представителей армянской общины созданы все условия для возвращения в Армению через страны, граничащие с Украиной - Парламентарий
|Ереванскому метрополитену им. Карена Демирчяна исполнилось 41
|Вопрос принятия заявления по оккупированным территориям Республики Арцах не стоит в повестке правящей фракции "Гражданский договор": Агаджанян
|В Армии обороны Арцаха опровергли утверждения МО Азербайджана
|Депутаты правящей фракции НС Армении прокомментировали возможность применения механизмов ОДКБ в Украине
|Прогноз: Если российско-турецкие отношения не ухудшатся, угроз Армении не будет
|Эксперт: Нейтралитет - лучшее для Армении решение
|Минобороны Армении: ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная
|МИД Украины призывает Грузию отказаться от развития торговых отношений с Россией
|За неделю в Армении число полностью вакцинированных от коронавируса граждан выросло на 1,6% до 936 227
|Ереван: Подписание мирного договора с Азербайджаном в числе приоритетов правительства Армении
|Армения и Сирия выразили готовность и далее развивать двусторонние отношения
|За сутки в Армении подтвердилось всего 60 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 377 человек
|В Баку сообщили об авиаударах по зданию почетного консульства Азербайджана в Харькове
|ВС Азербайджана продолжают терроризировать приграничное население Арцаха
|Президент Ирана: Жители Украины стали заложниками преступной политики Белого дома
|Специальный представитель Турции по Армении находится в Азербайджане
|В Азербайджане продолжается судебный произвол: Двое армянских военнопленных осуждены на длительные тюремные сроки
|Чавушоглу проводит встречи в Баку - в центре внимания процессы в регионе
|Камо Кочунц заверяет: Армия не была и не будет политизированной
|В Армении продолжает сохраняться высокая смертность от ковида
|Вице-премьер Армении поручил улучшить стандарты для общественных пляжей страны
|Открытия дороги через КПП "Верхний Ларс" ожидают 475 фур: Закрыт и перевал Варденяц
|"Уральские авиалинии" отменила рейсы в Армению и ряд других международных направлений: продлены ограничения и для полетов на юг России
|В Бишкеке задержан гражданин Турции, разыскиваемый по подозрению в причастности к убийству Гранта Динка
|Читать больше
|Политик: Украина вновь актуализировала угрозу ядерной войны
|Прогноз: Армения рано или поздно окажется перед выбором между РФ и Украиной
|Прогноз: Если российско-турецкие отношения не ухудшатся, угроз Армении не будет
|Эксперт: Нейтралитет - лучшее для Армении решение
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