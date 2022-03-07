Понедельник, 7 Марта 2022 21:38

АрмИнфо. Служба национальной безопасности Армении сообщает о выявлении и нейтрализации деятельности очередной агентурной сети, и пресечение дальнейшей передачи информации.

Согласно сообщению СНБ РА, в результате масштабных оперативно-сыскных мероприятий, была выявлена и нейтрализована деятельность очередной агентурной сети, созданной иностранными спецслужбами в Республике Армения и Республике Арцах. Согласно ведомству в сеть были вовлечены лица, проходящие службу в различных подразделениях Вооруженных Сил, а также бывшие военнослужащие и некоторые сотрудники государственных органов Республики Арцах.

В рамках следствия выяснилось, что с целью вербовки вышеуказанных лиц, облегчения осуществления их деятельности, снижения рисков разоблачения лица, иностранные спецслужб размещали подложные объявления в социальных сетях о высокооплачиваемой работе и в качестве условия предлагали заполнить анкету с данными соискателя,.

А затем, иностранные спецслужбы предлагали им сотрудничество. В частности, предоставление информации о стратегически важных объектах, расположенных в Арцахе и Армении, военной технике, воинских частях, вооружении, боеприпасах, военных, их количестве, местонахождении, боевых позициях, документах, составляющих государственную тайну, и т.д. в обмен на деньги.

Согласно СНБ РА, для полного и успешного выполнения поставленных задач иностранные спецслужбы обеспечивали завербованных лиц необходимыми техническими средствами, в том числе компьютерами, оснащенными специальным программным обеспечением.

Также сообщается, что часть лиц из указанной агентурной сети знали о конкретной дате начала боевых действий осенью 2020 года в Арцахе и передавали необходимую информацию о дислокации средств ПВО и др.

"Всего на предварительном следствии по подозрению в государственной измене было арестовано 16 человек, некоторые из которых дали показания. Суд уже удовлетворил ходатайства об аресте 10 лиц", - отметили в СНБ РА, призвав граждан, особенно военнослужащих ВС РА воздерживаться от общения с незнакомыми люди, и уж тем более передавать им информацию секретного характера.

В этом ключе в СНБ РА напомнили гражданам РА об уголовной ответственности за свершения деяния, предусмотренного статьей 299 УК РА (государственная измена или шпионаж).

Отметим, что месяцем РА СНБ выявило агентурную сеть, в которую входило более двух десятков армянских военных.