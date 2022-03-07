Понедельник, 7 Марта 2022 21:38

АрмИнфо.Омбудсмен Армении Кристине Григорян приняла посла Франции в Армении Анн Луйо.

Как сообщает пресс-служба омбудсмена РА, в ходе встречи стороны обсудили ряд приоритетов двустороннего сотрудничества и широкий круг вопросов, касающихся общего состояния защиты прав человека, как в Армении, так и за ее пределами, в частности, вопросы защиты прав армян Украины.

Омбудсмен также поделилась с послом фактами и выводами, зафиксированными в ходе визита в Арцах на прошлой неделе. Кристине Григорян отметила, что считает особенно тревожными провокации азербайджанских вооруженных сил, направленные на подрыв нормальной жизни населения сел, расположенных вблизи линии соприкосновения и азербайджанских опорных пунктов, особо отметив последние события в Храморте и Нор шен. Омбудсмен считает, что это результат продолжающейся, организованной и управляемой из одного пункта политики.

Доказательством данной политики являются также судебные процессы, возбужденные в отношении двух армянских военнопленных - Ишхана Саркисяна и Владимира Рафаеляна, которые недавно были осуждены соответственно на 19 и 18 лет лишения свободы. Омбудсмен отметила, что это искусственные судебные процессы, что является грубым нарушением Женевской конвенции.