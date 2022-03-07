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 Понедельник, 7 Марта 2022 21:35
Марианна Мкртчян

В МИД Армении осудили агрессивные действия Азербайджана, приведшие к гибели армянского военнослужащего

В МИД Армении осудили агрессивные действия Азербайджана, приведшие к гибели армянского военнослужащего

АрмИнфо.МИД Армении выступил с заявлением в связи с убийством ВС Азербайджана армянского военнослужащего.

В заявлении МИД РА, в частности, говорится: "7 марта в результате грубого нарушения режима прекращения огня со стороны ВС Азербайджана на западном участке границы погиб военнослужащий ВС РА, сержант Грач Арамов Манасарян, еще один военнослужащий был ранен.

Выражаем глубочайшие соболезнования и поддержку родным и близким погибшего военнослужащего, желаем скорейшего выздоровления раненому бойцу.

Хотя Минобороны Азербайджана отрицает, что в результате действий их подразделений погиб военнослужащий ВС РА, официальное заявление с совещания в Минобороны Азербайджана от 7 марта созвучно с логикой нарастающей агрессии азербайджанских подразделений.

Осуждая убийство военнослужащего ВС РА, считаем необходимым подчеркнуть, что подобные инциденты и регулярные нарушения режима прекращения огня еще раз обосновывают необходимость зеркального отвода войск с армяно-азербайджанской границы и развертывания наблюдательной миссии в приграничной зоне.  Также считаем важным, чтобы провокационные действия и заявления Азербайджана были должным образом оценены международным сообществом"


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