Понедельник, 7 Марта 2022 19:27

АрмИнфо. В Минобороны России рассказали о получении документальных доказательств о военно-биологической деятельности США на территории Украины Так, 7 марта в ходе брифинга начальник войск РХБ защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов обратил внимание на тот факт, что Минобороны России неоднократно обращало внимание на военно-биологические программы, которые реализуются Пентагоном на постсоветском пространстве.

Он проинформировал, что на территории Украины сформировалась сеть, которая включает более 30 биологических лабораторий, которые можно разделить на научно- исследовательские и санитарно-эпидемиологические.

По словам Кириллова, заказчиком проводимых работ является Управление министерства обороны США по снижению военной угрозы (Дитра), а в реализации проектов принимает участие аффилированная с военным ведомством компания, в первую очередь, Black and Veatch (Блэк энд Витч).

В этом ключе он констатировал, что работы ведутся по трем основным направлениям: "В первую очередь, это мониторинг биологической обстановки, как заявляет Пентагон, в предполагаемых районах размещения воинских контингентов государств блока НАТО. Второе - сбор и вывоз в США штаммов опасных микроорганизмов. Третье направление - научно-исследовательские работы по изучению потенциальных агентов биологического оружия, специфичных для данного региона, которые имеют природные очаги и способны передаваться человеку. Например, с 2021 года Пентагоном выполняется проект "Диагностика, наблюдение и предотвращение зоонозных заболеваний в вооруженных силах Украины" с объемом финансирования 11,8 млн. долларов".

Вместе с тем начальник управления РХБЗ отметил, что в 2020-2021 гг. Министерство обороны Германии проводило на территории Украины изучение возбудителей Конго- Крымской геморрагической лихорадки, лептоспироза, менингита, хантавирусов в рамках реализации украино-германской инициативы по обеспечению биологической безопасности на внешних границах Евросоюза.

"Под предлогом испытаний средств лечения и профилактики коронавирусной инфекции из Украины в НИИ им. Уолтера Рида Сухопутных войск США вывезено несколько тысяч образцов сыворотки больных, в первую очередь относящихся к славянскому этносу.

При этом деятельность биологических лабораторий, активность которых мы отмечаем с 2014 года, и реализуемая программа США так называемого "реформирования" украинской системы здравоохранения привели к неуправляемому росту заболеваемости особо опасными и экономически значимыми инфекциями.

Так, на территории Украины фиксируется рост числа случаев краснухи, дифтерии, туберкулеза. Заболеваемость корью увеличилась более, чем в 100 раз. Всемирная организация здравоохранения объявила Украину страной с высоким риском вспышки полиомиелита.

Мы считаем, что в 2007 г. штамм африканской чумы свиней с повышенной контагиозностью был сконструирован в грузинской биолаборатории, подведомственной Пентагону. Его распространение нанесло существенный экономический ущерб ряду государств, в том числе Украине и Польше, и исключило их из ряда экспортеров свинины", - отметил он.

В тоже время Кириллов констатировал, что анализ ситуации дает основание утверждать, что идет экстренное сворачивание биологических программ. "Проанализированные документы подтверждают, что Минздрав Украины поставило задачу с 24 февраля полностью уничтожить биоагенты, находящиеся в лабораториях. При этом анализ инструкции должностным лицам лабораторий свидетельствует о том, что порядок ликвидации коллекций направлен на их безвозвратное уничтожение. По всей видимости, все необходимое для продолжения реализации военно-биологической программы уже вывезено за территорию Украины. Анализ актов уничтожения показывает проведение работ с возбудителями чумы, сибирской язвы и бруцеллеза во Львовской биолаборатории, возбудителей дифтерии, сальмонеллеза и дизентерии в лабораториях в Харькове и Полтаве.

Вот некоторые из них: только во Львове было уничтожено 232 емкости с возбудителем лептоспироза, 30 - с туляремией, 10 - с бруцеллезом, 5 - с чумой. Всего - более 320 емкостей. Номенклатура и избыточное количество биопатогенов свидетельствуют о работах, проводимых в рамках военно-биологических программ.

Кураторы из Пентагона понимают, что если данные коллекции попадут к российским экспертам, то с большой долей вероятности будет подтверждено нарушение Украиной и США Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. А именно: проведение работ по усилению патогенных свойств микроорганизмов с использованием методов синтетической биологии. Только этим можно объяснить спешку с которой проводилось ликвидационное мероприятие", - отметил Кириллов.

Меж тем, 6 марта представитель одного из компетентных российских ведомств сообщил российским СМИ, что Киев использовал зону Чернобыльской АЭС для работ по изготовлению "грязной" бомбы и выделению плутония. Собеседник РИА "Новости" утром в воскресенье, 6 марта, подчеркнул, что отдельно стоит отметить использование в качестве площадки разработки ядерного оружия зону Чернобыльской АЭС.

Источник отметил, что в соответствии с имеющейся информацией именно там проводились работы по изготовлению "грязной" бомбы, а также по выделению плутония. Вышеуказанные действия скрывал естественный для Чернобыльской зоны повышенный радиационный фон.

Он отметил, что "имеющиеся в СВР данные свидетельствуют, что НИОКР по созданию ядерного взрывного устройства (ЯВУ), которое в дальнейшем можно было бы использовать в конструкции ядерных боезарядов, велись как по урановому, так и по плутониевому направлениям". "Научное сообщество Украины обладает достаточными компетенциями для создания ЯВУ как "имплозивного", так и "пушечного" типа. Киев мог также скрытно приобрести на Западе технологии центрифужного обогащения урана и лазерного разделения изотопов", - сказал источник.

По его словам, "кроме того, для ускорения этих НИОКР из-за рубежа на начальном этапе был получен плутоний необходимого качества". "По имеющейся информации, США уже осуществляли передачу этого материала своим партнерам. Есть основания полагать, что и в "украинском случае" не обошлось без участия Вашингтона", - отметил источник. "Ключевая роль в создании ЯВУ отводилась Национальному научному центру "Харьковский физико-технологический институт" (ННЦ ХФТИ), поскольку имеющаяся там экспериментальная база позволяет проводить широкий спектр исследований по изучению ядерных материалов, в том числе отработавших реакторных топливных сборок, которые могут использоваться для получения оружейного плутония. При этом подразделением нейтронной физики ННЦ ХФТИ проводились расчеты критичности ядерных реакторов, которые применимы и в ядерно-оружейной области. Содействие Центру в разработке методов разделения изотопов ядерных материалов оказывали профильные структуры Национальной академии наук Украины, в частности, находящиеся в Киеве Институт ядерных исследований и Институт органической химии", - сказал источник.

По его словам, "в этих работах также участвовали Институт проблем безопасности АЭС в Чернобыле, Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности в Киеве и Институт физики конденсированных систем во Львове, которые имеют научные заделы и соответствующий программно-аппаратный потенциал в сфере моделирования состояния вещества".

Он отметил, что "параллельно в стране велись работы по модернизации уже имеющихся и создании новых ракетных вооружений, которые могут быть использованы в качестве средств доставки ядерного оружия". "Причем большинство этих разработок Киев прикрывает реализацией совместных проектов с другими странами", - сказал источник. "Таким образом, осуществление Киевом своего крайне опасного проекта "ядерная Украина" могло стать реальностью уже в самой ближайшей перспективе. Негативные последствия опасности реализации этих работ трудно переоценить", - подчеркнул источник.