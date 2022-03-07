Понедельник, 7 Марта 2022 18:31

АрмИнфо.8 марта уже завтра, а ты еще не знаешь, что подарить любимой жене, девушке или маме? Эта новость именно для тебя. Idram и IDBank подготовили ряд сюрпризов по случаю женских праздников.

Итак, совершая платеж с помощью приложения Idram&IDBank, ты получаешь большое преимущество. Совершая покупки с 8 марта по 7 апреля в следующих торговых точках и магазинах, получи продление Rocket Line 0%.

В магазине парфюмерии и косметики Rouge Rocket Line 0% доступен на 3 месяцев.

В магазине Urartu Rocket Line 0% доступен на 2 месяцев.

В магазине Cataleya Flowers Rocket Line 0% доступен на 3 месяцев.

Делая покупки на сайте 4u.am, Rocket Line 0% будет доступен на 2 месяцев.

Об очередной приятной акции։ с 8 марта по 7 апреля каждый вторник и среду оплачивай покупки через приложение Idram&IDBank и получай бесплатный билет в кино. Минимальная сумма покупки индивидуальна для каждой торговой точки:

В Avanta необходимо выполнить покупки минимум на 20.000 драмов,

В Gloss Beauty Space - минимум на 10.000 драмов,

В Helios - минимум на 10.000 драмов,

В Eden by Siroon Minas - минимум на 10.000 драмов,

В центрах Thai Home, Thai House, Thai Penthouse, Thai Town, Thai Spa - минимум на 15.000 драмов.

По случаю 8 Марта и всего месяца женских праздников позволь себе больше․ Выбери для нее лучший подарок, подарив ей незабываемые моменты во время праздников.