Понедельник, 7 Марта 2022 18:26

АрмИнфо. Армянское культурное наследие представят на ежегодном фестивале "Дни наследия Шарджи", которое пройдет с 10 по 28 марта в Объединенных Арабских Эмиратах.

Как сообщает пресс-служба МОНКС РА, Армения примет участие в этом известном культурном событии мирового масштаба в качестве почетного гостя.

Согласно ведомству, в 12 залах павильона РА будут представлены различные проявления армянского культурного наследия, от истории армянской культуры до живого наследия современности - рукоделия и миниатюры, музыки и народных промыслов.

Регулярно будут проводиться мастер-классы по народным ремеслам, а ценности армянского нематериального культурного наследия, зарегистрированные в ЮНЕСКО, будут непрерывно представлены посредством видеофильмов: дудук, хачкар, эпос "Давид Сасунский", лаваш, танец Кочари и паломничество в монастырь апостола Фаддея.

Культурный туризм и природное наследие Армении, а также инновационные

технологии будут представлены на отдельных площадках.

Реализация мероприятия будет способствовать международной

популяризации армянского нематериального культурного наследия,

достижению и укреплению межкультурного диалога.

Фестиваль в ОАЭ проводится ЮНЕСКО в рамках Дней всемирного наследия с 2003 года. В 2021-м почетным гостем стала Черногория. В этом году в нем примут участие более 300 стран. Армения участвует впервые.