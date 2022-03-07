Понедельник, 7 Марта 2022 18:24

АрмИнфо. Реализацию новых проектов в сфере культурного наследия обсудили в ходе встречи 7 марта замминистра образования, науки, культуры и спорта РА Альфред Кочарян и посол Италии в Армении Альфонсо Ди Риццо.

Как сообщает пресс-служба МОНКС РА, в частности было рассмотрено три основных направления. Кроме того стороны коснулись уже реализованных программ в этой области.

Была указана важность вовлечения итальянских экспедиций и организаций в области изучения археологического наследия в Армении. Итальянская сторона утвердила выделения финансирования на реализацию второго этапа программы "Регионального центра ROCEMP Армения по сохранению, управлению и оценке культурного наследия". Затем стороны обсудили программы, направленные на углубление и расширение армяно­итальянских культурных связей в различных направлениях.

В этом контексте Ди Риццо предложил организовать в Армении и Италии выставки под названием "След", на которых будут представлены следы итальянской культуры в Армении и следы армянской культуры в Италии. По словам посла, проект наилучшим образом отразит культурные связи

двух стран с многовековой историей.

Замминистра с удовлетворением принял предложение посла и выразил готовность заняться детальной разработкой программ.

В ходе встречи стороны коснулись и других вопросов, представляющих взаимный интерес.