Понедельник, 7 Марта 2022 18:23

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 9 марта текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 собственные дома на улицах Норк Мараша 1, 4, 5, 6, 7, собственные дома на 1-ом, 2-ом переулках 2-ой улицы Норка, собственные дома, прилегающие к улицах С.Ханзадяна, и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), бывшее Министерство энергетики (односторонне), министерство территориального управления (односторонне), Министерство иностранных дел (односторонне), компания "Меллатбанк" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 14, 16, 18 на ул. Ачаряна, школа № 124 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

11:00-17:00 ООО ‘Телеком Армения”, ‘Нор Зовк”, жилой дом 2а на улице Ширака, жилые дома 24, 26, 26/1, 28, 30 на пр. Багратуняца, собственные дома на 4-ом переулке пр. Багратуняца, жилой дом 14 н а улице Е.Тадевосяна, жилые дома 1, 3, 5, 7, 9 на переулке Е.Тадевосяна, собственные дома на улице Е.Тадевосяна, собственные дома на улице Арташисяна, жилые дома 27/1, 27/2 на улице Г.Нжде, жилые дома 8, 8/1, 10, 10а, 12, 16, 18 на улице Фрунзе, жилые дома 4/1, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7 на улице Манташяна, собственные дома на улице Манташяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 6-10а на улице М.Аветисяна, жилые дома 21, 21/1, 23 на улице Дро, жилые дома 3, 5, 5а, 7/1 на пр. Комитаса, жилые дома 40, 42 на улице Бакунца, собственные дома 36-38/2 на улице Гюльбенкяна, жилые дома 1/2 на 23-ей улице Арабкира, 2, 2/1, 17 на 25-ой улице, 2/4, 6/2, 9 на 27-ой улице, собственные дома на 25-ой улице Арабкира и собственные дома 1-13 на 27-ой улице, жилой дом 126/4 на улице Рига, жилые дома 31, 33 на улице Гюльбенкяна, жилой дом 12 на улице Касяна, собственные дома 16-36 на 4-ом переулке Баграмяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частично квартал ‘Ной”, жилые дома 17, 18, 19, 21 на улице Назарбекяна, жилые дома 31, 31А на улице Назарбекяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10:30-14:00 частично село Верин Арташат;

10:30-16:00 частично село Гетазат;

11:00-12:00 села Даштаван, Дарбник, Зорак, Низами, Даракерт, Аргаванд. Азаташен, Арбат, Геганист, Гетапня, Айанист, Норабац, Саят-Нова, Овташат, Хачпар, Гукасаван; частично кварталы 2, ‘Нор” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Масис;

в Армавирской области:

11:00-17:00 село Таиров полностью;

в Вайоц Дзоркской области:

10:00-16:00 частично село Арин;

11:00-15:00 частично улицы Микояна, Момика, Севака в городе Ехегнадзор;

в Котайкской области:

11։00-17։00 частично села Гегашен, Котайк; частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично квартал ''А” в Джрвеже;

12:00-14:00 частично кварталы ‘Банаван”, “Маяк” в Джрвеже;

в Ширакской области:

11:00-17:00 село Акунк, ООО “Ева Шин” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), станции сотовых операторов “ВЕОН Армения”, “Юком”, “Виваселл-МТС”;

в Сюникской области:

09:20-10:20 жилые дома 4, 5 на улице Ширванзаде в городе Каджаран.