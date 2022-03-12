Понедельник, 7 Марта 2022 18:17

АрмИнфо.При Посольстве Туркменистана в Республике Армения по адресу: г.Ереван, ул. Верин Антараин 148/6 открыт избирательный участок № 1.

Голосование в избирательном участке будут проводится при строгом соблюдении необходимых санитарно-эпидемиологических норм (вход в здание в масках, соблюдение социальной дистанции).

Избирательный участок для досрочного голосования открыт с 02 марта 2022 года с 07.00 до 19.00 часов.

К участию в голосовании допускаются граждане Туркменистана, достигшие 18 лет. При себе необходимо иметь паспорт гражданина Туркменистана или заменяющий его документ.

Дополнительную информацию можно получить в участковой избирательной комиссии по телефонам: +37411221029, +37411221039.