Понедельник, 7 Марта 2022 18:16

АрмИнфо.Один военнослужащий ВС Армении погиб, еще один получил ранение в результате огня открытого ВС Азербайджана по армянским позициям в направлении Ерасха Араратской области РА.

Как сообщает пресс-служба МО РА, 7 марта около 12:40 по местному времени подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по армянским военным позициям, расположенным в западной части армяно-азербайджанской границы, в результате чего двое военнослужащих ВС РА получили огнестрельные ранения. "Один из них, военнослужащий-контрактник N-й воинской части МО РА, сержант Грач Арамович Манасарян скончался по дороге в больницу. Министерство обороны РА разделяет скорбь утраты, выражает поддержку членам семьи, родным и сослуживцам погибшего военнослужащего. Жизни другого раненого солдата ничего не угрожает", - отмечается в сообщении МО РА.