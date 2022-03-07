Понедельник, 7 Марта 2022 13:32

АрмИнфо. Депутат от фракции "Гражданский договор" Национального собрания РА Эдуард Агаджанян заверяет, что диппредставительство Армении в Украине делает все, для возвращения на родину всех граждан РА.

"Я на связи с послом Армении в Украине. Наше посольство активно работает с представителями нашей общины для обеспечения их безопасности. При помощи посольства были организованы переезды членов армянской общины внутри Украины - из одного города в другой", - сказал Агаджанян 7 марта в ходе парламентского брифинга.

Как сообщил депутат, посольство Армении на данный момент переведено во Львов, "так как Киев является одной из точек боевых действий". "Для всех членов нашей общины, которые пожелают покинуть территорию, созданы все условия для возвращения в Армению через страны, граничащие с Украиной. Наше посольство в Украине делает все, чтобы облегчить этот процесс", - сказал он.