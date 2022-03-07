Понедельник, 7 Марта 2022 13:31

АрмИнфо.Вопрос принятия заявления по оккупированным территориям Республики Арцах не стоит в повестке правящего большинства НС. Об этом депутат от фракции "Гражданский договор" Национального собрания РА Эдуард Агаджанян 7 марта в ходе парламентского брифинга.

"Фракция "Гражданский договор" подобный вопрос не обсуждает. Вопрос на данном этапе не стоит в повестке ГД", - сообщил Агаджанян.

18 февраля Национальное Собрание Арцаха приняло закон "Об оккупированных территориях Республики Арцах", работы по разработке которого еще несколько месяцев назад стартовали в правительстве. Законопроект устанавливает правовой статус территорий, захваченных в результате военной агрессии Азербайджана против Республики Арцах в 1991-1994 и 2016 годах, при непосредственном участии Азербайджанской Республики и иностранных вооруженных террористов в 2020 году, и специальный правовой режим, распространяемый на них, отношения, связанные с особенностями деятельности органов государственного управления и местного самоуправления, организаций, правами и свободами человека и гражданина, а также охраной и защитой прав и интересов юридических лиц.

Проект прошел экспертизу в экспертной службе Аппарата Национального собрания, и было предложено внести изменения в Избирательный и Гражданский кодексы, в закон "О местном референдуме".

"Этот закон не только правовая формулировка политической позиции государства, но и регулирует правоотношения на оккупированных Азербайджаном территориях, уточняет рамки ответственности Азербайджана. Территории Республики Арцах должны быть деоккупированы, и наши граждане должны вернуться в родные дома", - пояснил госсекретарь Арцаха Артак Бегларян.