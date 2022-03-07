Понедельник, 7 Марта 2022 13:30

АрмИнфо.В Армии обороны Арцаха опровергли утверждения МО Азербайджана о нарушениях режима прекращения огня.

Так, в заявлении АО НКР отмечается, что распространенное азербайджанским оборонным ведомством 7 марта сообщение о том, что подразделения Армии обороны открыли огонь в направлении азербайджанских боевых позиции в восточном направлении линии соприкосновения войск лживы и не имеют ничего общего с реальностью.

"На самом деле, в указанных направлениях в последние дни периодически нарушался режим прекращения огня ВС Азербайджана, о чем было проинформировано командование российских миротворцев. В результате данных нарушений азербайджанской стороны у Армии обороны Арцаха нет потерь", - говорится в сообщении АО НКР.

Отметим, что сегодня МО Азербайджана распространило информацию о том, что якобы подразделения АО НКР 24 раза нарушили режим прекращения огня в направлении Акна.

Как ранее сообщало АрмИнфо, подразделения ВС Азербайджана на постоянной основе обстреливают мирные населенные пункты Арцаха, а также мирных жителей, осуществляющих сельскохозяйственные работы