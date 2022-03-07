Понедельник, 7 Марта 2022 13:29

АрмИнфо.Механизмы ОДКБ работают только при нападении на одно из государств-членов ОДКБ, заявил депутат правящей фракции "Гражданский договор" Национального собрания Ваагн Алексанян, отвечая на вопрос о том, какова будет позиция Армении, если партнер по ОДКБ - Россия предложит реализовать механизмы ОДКБ, как это было в случае с Казахстаном.

"Необходимо зафиксировать, что механизмы ОДКБ срабатывают при нападении на одного из государств-членов ОДКБ, а перенос боевых действий на территорию России, по крайней мере на данный момент, я не считаю вероятным', - сказал Алексанян 7 марта в ходе парламентского брифинга.

Депутат от ГД Эдуард Агаджанян, в свою очередь, заявил, что в данный момент подобный вопрос не обсуждается, следовательно, не стоит высказывать позицию по несуществующей повестке. "Думаю, если будет конкретная ситуация, вопрос будет обсуждаться по ситуации, обоснованно", - сказал он.