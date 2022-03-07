Понедельник, 7 Марта 2022 13:26

АрмИнфо.Министерство обороны Азербайджана в очередной раз распространяет дезинформацию, утверждая, что подразделения ВС РА открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных в восточной части армяно-азербайджанской границы. Об этом говорится в заявлении МО РА.

В ведомстве также подчеркнули, что ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна и находится под полным контролем ВС РА.